عراقجي: أرسلنا ردنا على رسالة ترامب عن طريق سلطنة عمان

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن رد إيران الرسمي على رسالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تم إرساله بالطريقة المناسبة عبر سلطنة عمان.

وفي ردّه على سؤال لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” بشأن موعد رد طهران على رسالة ترامب، قال عراقجي: “تم إرسال رد إيران الرسمي على رسالة ترامب يوم الأربعاء، بشكل مناسب، وعبر سلطنة عمان”.

وأضاف وزير الخارجية: “يتضمن الرد الرسمي رسالة تم فيها شرح وجهات نظرنا بشأن الوضع الحالي ورسالة ترامب بشكل كامل، وقد تم نقلها إلى الطرف الآخر”.

“سياستنا عدم خوض مفاوضات مباشرة”

وتابع قائلًا: “سياستنا لا تزال قائمة على عدم خوض مفاوضات مباشرة في ظل الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية، لكن المفاوضات غير المباشرة، كما كانت موجودة في الماضي، يمكن أن تستمر. وقد تم إجراء مفاوضات غير مباشرة في فترتي حكومتي روحاني ورئيسي”.

وكان أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قد زار طهران على رأس وفد رسمي قبل أسبوعين، حيث أجرى محادثات مع عراقجي. وخلال اللقاء، سلّم قرقاش لوزير الخارجية الإيراني نص الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المرشد الإيراني.

وكان ترامب قد أعلن، في مقابلة مع شبكة “فوكس بيزنس نيوز”، أنه وجّه رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية، عبّر فيها عن استعداد واشنطن للتفاوض مع إيران والتوصل إلى اتفاق جديد يختلف عن الاتفاق النووي.