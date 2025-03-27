مستشار قائد قوات الدعم السريع: نرتب لخوض المعركة بطرق أخرى

قال مصطفى محمد إبراهيم، مستشار قائد قوات الدعم السريع، إن قوات الدعم السريع تعيد ترتيب صفوفها حاليًا لخوض المعركة بطرق أخرى، على حد وصفه.

وبسطت قوات الجيش السوداني سيطرتها على العاصمة الخرطوم، اليوم الأربعاء، ودخل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى القصر الجمهوري وسط احتفالات جنوده.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، أن هناك مدنًا أخرى أكثر أهمية من العاصمة الخرطوم، مشيرا إلى أن “الخرطوم لم تعد ذات أهمية تُذكر في الوقت الحالي، لأن الجيش السوداني دمّرها بالكامل باستخدام الطائرات”، على حد قوله.

وقال إن قوات الدعم السريع “لم تخض أي معارك في الخرطوم”، وإن ظهور البرهان، في شوارع الخرطوم والقصر الجمهوري “ليس له أي قيمة”، على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته، كتب مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” أن “الحرب لم تنته بعد، والأيام القادمة ستكون لهيبا ساخنا على الجيش”.

وقال طبيق “نعيد الآن تموضع قواتنا في مدينة أم درمان لأسباب لوجستية وعسكرية”.

قوات الدعم السريع لم ولن تنهار ومليشيات البرهان لم تحقق أي نصر على الأشاوس في الخرطوم ولكن لخطط عسكرية قررت القيادة إعادة تموضع القوات في أم درمان لعوامل كثيرة متعلقة باللوجستك والترتيبات العسكرية، وأما بيانات مليشيات البرهان الخاصة بإستلام مواقع من قوات الدعم السريع، هذا مجرد… — الباشا طبيق (@Elbashatbaeq) March 26, 2025

وكان التلفزيون الرسمي السوداني قد بثّ في وقت سابق مشاهد تُظهر سيطرة الجيش السوداني على العاصمة الخرطوم، كما نقل جولة لرئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، في شوارع المدينة، حيث كان يحيّي المواطنين، ونقل التلفزيون عنه قوله: “الخرطوم الآن حرة وانتهى الأمر”.

ويوم الأربعاء، نفّذ الجيش السوداني أكبر اجتياح عسكري بري، حيث سيطر على مواقع عسكرية ومدنية ومناطق واسعة في العاصمة الخرطوم، منتزعًا إياها من قبضة قوات الدعم السريع، ليقترب بذلك أكثر من إعلان خلوّ العاصمة من تلك القوات.