3 شهداء في غارة إسرائيلية جنوب لبنان.. والاحتلال يعلن اغتيال قائد في حزب الله

استشهد 3 أشخاص، اليوم الخميس، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان.

وذكر بيان لوزارة الصحة اللبنانية، أن غارة إسرائيلية على سيارة في يحمر الشقيف، أدت إلى وقوع 3 شهداء.

من جهته، زعم جيش الاحتلال في بيان أنه رصد عدد من عناصر حزب الله و”هم ينقلون أسلحة في منطقة يحمرفي جنوب لبنان. وقد تم استهدافهم”.

وفي بيان آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف أحمد عدنان بجيجا، قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله وقتله، وذلك في منطقة الدردغيا بجنوب لبنان.

وصعدت إسرائيل السبت الماضي، هجماتها على لبنان بعد ادعاء تعرّض إحدى مستوطناتها في الشمال لهجوم صاروخي، قالت إن مصدره الجانب اللبناني، وقتلت الغارات الإسرائيلية 8 أشخاص وأصابت 40 آخرين.

ونفى حزب الله أن تكون له “أي علاقة” بإطلاق الصواريخ، وأكد في بيان التزامه “اتفاق وقف إطلاق النار، وأنّه يقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد”.