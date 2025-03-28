الرئاسة السورية تعلن عن قمة “غير مسبوقة” بين الشرع وماكرون وعون

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الجمعة، استضافة فرنسا قمة عبر “زووم” جمعت كلًّا من الرئيس أحمد الشرع، ونظرائه الفرنسي إيمانويل ماكرون، واللبناني جوزيف عون، والقبرصي نيكوس خريستودوليدس، إضافة إلى رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ووصفت الرئاسة هذه القمة بأنها “خطوة غير مسبوقة على الصعيد السياسي”، موضحة أن القمة شهدت مناقشات مهمة بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما تناولت العديد من الموضوعات الحساسة التي تؤثر في العلاقات بين الدول الخمس.

وقالت الرئاسة في بيان إن القمة شهدت مناقشات واسعة بشأن أمن الحدود بين الدول المشاركة، وجرى تأكيد أهمية التعاون الأمني بين الدول المعنية لضمان أمن الحدود.

وتحدَّث الشرع عن التحديات الأمنية التي تواجه سوريا من حدودها الجنوبية، مؤكدًا أن “الوجود الإسرائيلي” في الأراضي السورية يمثل تهديدًا مستمرًّا للسلام والأمن الإقليمي.

وأكد الرؤساء في القمة، حسب البيان، ضرورة إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية.

وتناولت القمة قضية رفع العقوبات على سوريا. وفي هذا الصدد، شدَّد إيمانويل ماكرون على أن رفع العقوبات أصبح حاجة ملحة لتحقيق مزيد من التقدم السياسي داخل سوريا، كما أبدى استعداده لمناقشة بعض الآليات التي يمكن من خلالها تخفيف بعض القيود الاقتصادية في إطار دعم الاستقرار في المنطقة.

واتفق الرؤساء على أن “التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب يُعَد أمرًا بالغ الأهمية، مع تأكيد ضرورة تعزيز التنسيق الاستخباري بين الدول المشاركة لمكافحة المنظمات الإرهابية”.