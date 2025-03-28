الرسالة الأخيرة قبل استشهاده.. أبو حمزة يدعو إلى وحدة الصف ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الفيديو الأخير الذي سجله الناطق العسكري باسمها “أبو حمزة” قبل استشهاده بعد استهدافه بغارة إسرائيلية في غزة بينما كان برفقة عائلته.

وفي تدوينة لها، اليوم الجمعة، نشرت السرايا عبر منصة تلغرام مقطعًا مصورًا بعنوان “كلمة للناطق العسكري لسرايا القدس، بمناسبة يوم القدس العالمي، أُعدت وسجلها الشهيد القائد ناجي ماهر أبو سيف قبل استشهاده رحمه الله”.

وفي الكلمة المتلفزة، وجَّه الشهيد ناجي أبو سيف “أبو حمزة” دعوة مفتوحة لأحرار العالم للالتحاق بمحور المقاومة، مؤكدًا استمرار النضال حتى تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشهيد أبو حمزة إن “الشعب الفلسطيني أظهر صمودًا استثنائيًّا في معركة طوفان الأقصى التي شكلت نقطة تحوُّل في الصراع مع العدو الإسرائيلي”.

وأكد الشهيد أبو حمزة “الالتزام بمسار المقاومة والكفاح المسلح حتى تحرير فلسطين من براثن الظلم والاحتلال”، مستشهدًا بالآية الكريمة {ويقولونَ متى هُوَ قُلْ عسى أن يكونَ قريبًا}.

وأضاف الشهيد أبو حمزة أن “تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومعركة طوفان الأقصى أسست لفكرة إمكانية وحتمية زوال الكيان الصهيوني الظالم”.

وتابع “شكلت معركة طوفان الأقصى نقطة تحوُّل استراتيجي كبير في التفكير والتوجه والسلوك، مما يستوجب أخد العبر والبناء على هذا الإنجاز الكبير لتحقيق الهدف الأسمى وهو تحرير فلسطين“.

وفي هذا الصدد، دعا الشهيد أبو حمزة إلى “وحدة الصف الإسلامي ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته”.

وأكد الشهيد أن “الحضور العربي الإسلامي اليمني شكَّل علامة فارقة في معركة طوفان الأقصى عبر إعلان الحرب على الاحتلال وفرض الحصار البحري عليه في البحرين العربي والأحمر، مما أضاف بُعدًا استراتيجيًّا في المواجهة”.

وأشار إلى أن “هذه المعركة ستمهد الطريق لزوال الاحتلال، الذي لن يتمكن من فرض سيطرته أمام إرادة الشعوب الحرة والمقاومة المستمرة”.

وفجر 18 مارس/آذار الجاري، استشهد “أبو حمزة” في غارة إسرائيلية استهدفته مع زوجته وعدد من أفراد أسرته، عقب استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة.

ونعته حركة الجهاد الإسلامي في بيان، قائلة “كان أبو حمزة أحد الأصوات البارزة للمقاومة الفلسطينية، حيث تميز بفصاحته وجرأته في التعبير عن مواقف ثابتة تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني”.

وشددت الحركة على أن “هذه الجرائم لن تزيدها إلا إصرارًا على مواصلة النضال والدفاع عن حقوق شعبنا، حتى إفشال أهداف العدوان بالكامل”.