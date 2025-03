أردوغان يؤكد أهمية التنسيق بين تركيا ومصر بشأن قضايا المنطقة

شدَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على أهمية التنسيق بين البلدين بشأن قضايا المنطقة.

وبحث أردوغان مع نظيره السيسي العلاقات بين تركيا ومصر، وقضايا إقليمية ودولية، في اتصال هاتفي، حسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أهمية التنسيق المستمر بين تركيا ومصر بشأن القضايا التي تهم المنطقة.

وشدَّد الرئيس التركي على أهمية العمل المشترك بين البلدين من أجل إنهاء حرب الإبادة الجماعية التي استأنفتها إسرائيل بعد انتهاكها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وضمان وقف دائم لإطلاق النار، وإحلال السلام.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن عملية شحن المساعدات الإنسانية من أجل غزة ستستمر إلى ميناء العريش في مصر، معربًا عن شكره لمصر حيال دعمها في هذا الصدد.

President Recep Tayyip Erdoğan spoke by phone with President Abdel Fattah el-Sisi of Egypt.

The call addressed the Türkiye-Egypt bilateral relations, as well as regional and global issues.

— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) March 29, 2025