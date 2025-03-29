أطباء بلا حدود: لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان تمكنا من الوصول إلى دمشق

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” أنها تمكّنت من الوصول إلى العاصمة السورية دمشق لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك في إطار جهودها لدعم القطاع الصحي الذي يعاني من تبعات الحرب.

وأوضحت المنظمة، في منشور عبر منصة “إكس”، أن المرافق الطبية في سوريا تعاني من نقص حاد في المعدات والإمدادات، مشيرة إلى أنها تخطط لإطلاق مشروع يهدف إلى إعادة تأهيل وحدة الحروق في مستشفى المواساة الجامعي، لتعزيز قدرة المستشفى على تقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

وتواجه سوريا أزمة حادة في قطاعها الصحي وبنيتها التحتية، حيث تعاني المستشفيات الحكومية في دمشق من نقص شديد في المعدات الطبية الأساسية، بما فيها أجهزة التنفس الاصطناعي والمراقبة الحيوية.

ويعكس هذا الوضع الصحي المتردي حالة الاقتصاد السوري ككل، إذ يقدّر البنك الدولي انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 84% بين عامي 2000 و2023. كذلك تراجعت الصادرات من 18.5 مليار دولار إلى أقل من ملياري دولار، بينما انخفضت الواردات من 23 مليارا إلى 6.5 مليارات دولار.