إسرائيل.. متظاهرون يعترضون طريق عضو الكنيست إلياهو رفيفو مطالبين بإعادة الأسرى (فيديو)

اعترض متظاهرون إسرائيليون في مدينة هرتسليا قرب تل أبيب، طريق عضو الكنيست عن حزب الليكود، إلياهو رفيفو، مطالبين بإعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبنهاية الأول من مارس/آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة (حماس) وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت (حماس) ببنود المرحلة الأولى، تنصّل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام إسرائيلي.