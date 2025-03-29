سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين أثناء تناولهم الإفطار إثر غارة إسرائيلية على دير البلح (فيديو)

شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين خلال تناول الإفطار
مدة الفيديو 03 دقيقة 34 ثانية 03:34
29/3/2025-|آخر تحديث: 29/3/202510:41 PM (توقيت مكة)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية وقت أذان المغرب على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضح مراسلنا أن القصف الإسرائيلي استهدف مواطنين خلال تناول الإفطار بشاطئ دير البلح.

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في السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته البرية جنوب قطاع غزة، في إطار حرب الإبادة المستمرة التي يرتكبها منذ نحو عام ونصف العام.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي بحسابه على منصة إكس.

وأشار في البيان إلى أن “قوات الجيش الإسرائيلي بدأت عملية عسكرية في حي الجنينة بمدينة رفح خلال الساعات الماضية”، بهدف توسيع ما سمّاها “منطقة التأمين الدفاعية في جنوب القطاع”، زاعمًا أن جيش الاحتلال دمر خلال العملية “بنى تحتية ارهابية تابعة لحماس”، وفق وصفه.

وأقر البيان بأن “الجيش الإسرائيلي يوسع العملية البرية في جنوب قطاع غزة، ويهاجم عشرات الأهداف خلال نهاية الأسبوع المنصرم”.

وأردف أدرعي خلال بيانه “تواصل قوات جيش الدفاع والشاباك الغارات الجوية التي تستهدف أهدافًا إرهابية لحماس والجهاد الإسلامي في أنحاء القطاع”.

كما أشار أدرعي إلى أن “من بين الأهداف التي تم تدميرها خلال نهاية الأسبوع المنصرم مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق قذائف صاروخية ومباني عسكرية”.

وفي 18 مارس/آذار الجاري، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يومًا، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي مطلق، وأسفرت عن أكثر من 164 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 14 ألف مفقود.

المصدر : الجزيرة مباشر

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