الاحتلال يدمر 600 منزل في جنين والمقاومة تشتبك معه بضراوة جنوبي طوباس (فيديو)

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خلال اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال حاصرت منزلًا خلال اقتحام البلدة.

وأكد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب عند المنزل المحاصر، قبل أن تقوم باعتقاله، فيما لا تتوفر تفاصيل رسمية عن حالة الشاب ووضعه الصحي.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز بوابة عاطوف العسكري، وحاصرت منزلا، ودفعت بتعزيزات إضافية برفقة جرافة.

وأضافت المصادر أن أصوات إطلاق رصاص كثيفة سمعت داخل البلدة من جهة المنزل المحاصر، قبل أن تصيب الشاب وتعتقله وتنسحب من المكان.

آثار دماء على ملابس شاب أصابه الاحتلال واعتقله بعد محاصرته في بلدة طمون جنوب طوباس. pic.twitter.com/nEMqyOdh9b — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 29, 2025

وقالت سرايا القدس (كتيبة طوباس) في بيان “مقاتلونا في سرية طمون يتصدون لقوات الاحتلال ويمطرونها بزخات كثيفة من الرصاص”.

وذكرت في بيان آخر “يخوض مقاتلونا في سرية طمون معارك ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة بمحاور القتال في البلدة ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر”.

وتابعت “كما تمكّن أبطالنا من تنفيذ استحكام بالنار وإيقاع التعزيزات العسكرية بحقل من النيران محققين إصابات مباشرة”.

#صور | جانب من انتشار آليات الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية pic.twitter.com/9TYFdkFY9E — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 29, 2025

تدمير 600 منزل في جنين

ويواصل الاحتلال، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ68 على التوالي، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات من حاجز الجلمة العسكري مصحوبة بصهاريج مياه إلى محيط المخيم، وتواصل عمليات التجريف والتدمير داخله، خاصة شبكة الطرق.

وأعلنت بلدية جنين، عبر رئيس بلديتها محمد جرار، أن مخيم جنين أصبح منطقة غير صالحة للسكن، مؤكدا أن حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال طال 600 منزل فيه، كذلك تدمير البنية التحتية بشكل كامل.

وأضاف جرار، أن الاحتلال يفرض حصارًا شاملًا على المحافظة التي يقطنها 360 ألف نسمة، كما تشهد حملة اعتقالات كبيرة طالت المئات من أبنائها، فيما وصل عدد النازحين من المخيم إلى 21 ألفا.

وأسفر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها والمستمر منذ 68 يوما، عن 34 شهيدا، وعشرات الإصابات، ومئات الاعتقالات والمداهمات للمنازل والقرى والبلدات في المحافظة.