الجيش السوداني يسيطر على “سوق ليبيا” في أم درمان ويتوسّع ميدانيا (شاهد)

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، بسط سيطرته الكاملة على سوق ليبيا غربي مدينة أم درمان، مؤكدًا استيلاء قواته على أسلحة ومعدات خلفتها قوات “الدعم السريع” بعد فرارها.

وأفادت مصادر ميدانية للجزيرة مباشر، في وقت سابق بأن الجيش السوداني تمكن من إحكام قبضته على المنطقة، في خطوة تمثل تقدمًا ميدانيًا للقوات الحكومية في معاركها المستمرة.

وتعد “أم درمان” واحدة من 3 مدن مجتمعة تشكل العاصمة السودانية.

وتفتح السيطرة على “سوق ليبيا” أحد معاقل الدعم السريع، غربي أم درمان، الطريق أمام الجيش لتوسيع نطاق سيطرته في مناطق غرب أم درمان، التي ما زالت تحت سيطرة الدعم السريع.

وتأتي هذه التطورات في مدينة أم درمان بعد أن تمكّن الجيش خلال اليومين الماضيين من السيطرة على معظم أجزاء الخرطوم ومدينة بحري بشكل كامل.

والخميس، أعلن الجيش السوداني، أن قواته تمكنت من تطهير آخر جيوب الدعم السريع في محافظة الخرطوم، بعدما نجح الأربعاء في استعاد السيطرة على مطار الخرطوم ومقرات أمنية وعسكرية وأحياء عدة شرق وجنوب العاصمة، للمرة الأولى منذ إبريل/نيسان 2023.