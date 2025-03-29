اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي على محيط مفترق الأصيل بشارع الصناعة غربي غزة (فيديو)

وثق مقطع مصوَّر تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لحظة قصف الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي محيط مفترق الأصيل في شارع الصناعة غربي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد لحظة سقوط القذيفة وسط المباني، وارتفاع ألسنة اللهب إلى السماء مخلّفة سحابة هائلة من الدخان الأسود.

وفي 18 مارس/آذار الجاري، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يومًا، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن أكثر من 164 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 14 ألف مفقود.