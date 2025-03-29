انفجارات عنيفة بصنعاء.. الطيران الحربي الأمريكي يستهدف محافظات يمنية بعشرات الغارات (فيديو)

استشهد شخص وأصيب آخران، بعدما أعلن إعلام تابع لجماعة الحوثي اليمنية أن الطيران الحربي الأمريكي شن 26 غارة على العاصمة صنعاء ومحافظتَي الجوف وصعدة.

وبذلك يرتفع عدد الغارات الأمريكية على 6 محافظات يمنية، الجمعة، إلى 69، بعد رصد 43 غارة أخرى فجرا على محافظات صنعاء وصعدة والحديدة والجوف وعمران ومأرب.

وقالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي عبر تلغرام نقلا عن مراسليها “عدوان أمريكي يستهدف بـ8 غارات منطقة السواد في مديرية سنحان جنوب صنعاء”.

وأضافت “8 غارات أمريكية أخرى استهدفت محيط المجمع الحكومي بمديرية الحزم في محافظة الجوف”.

وأفادت القناة بأن “8 غارات أمريكية استهدفت محيط مدينة صعدة”، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، بينما استُهدفت مديرية سحار في المحافظة نفسها بغارتين.

وصباح الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي عن 43 غارة أمريكية أخرى، توزعت بين 19 غارة على محافظة عمران و8 على صنعاء و7 على صعدة و4 على مأرب و3 على الحديدة و2 على الجوف.

وكان الحوثيون قد أعلنوا، الخميس، أنهم استهدفوا حاملة طائرات أمريكية ومطار بن غوريون وهدفا عسكريا في إسرائيل.

كما أعلن الحوثيون، صباح الخميس، استشهاد شخصين وإصابة آخرين في سلسلة ضربات جوية نسبها الحوثيون إلى الولايات المتحدة، واستهدفت المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء ليلا.

وأعلنت واشنطن، في 15 مارس/آذار الجاري، عن عملية عسكرية ضد الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأفادت واشنطن بأنها قتلت عددا من كبار المسؤولين الحوثيين.

وتوعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين بالقضاء عليهم، محذرا طهران من استمرار تقديم الدعم لهم. ومنذ ذلك يعلن الحوثيون بانتظام تعرُّض المناطق الخاضعة لسيطرتهم لهجمات أمريكية.

بينما ردت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترامب لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة، واستأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الجاري حرب الإبادة على القطاع.