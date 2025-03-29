“بروتوكول البعوض”.. اعتراف إسرائيلي جديد بشأن ممارسات جيش الاحتلال في غزة (فيديو)

يواصل الجيش الإسرائيلي استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية في قطاع غزة، مجبرًا إياهم على تنفيذ مهام خطرة لا يجرؤ الجنود على أدائها، وتشمل هذه المهام دخول المنازل والأنفاق التي يُحتمل أن تكون مفخخة، ما يعرض حياتهم للخطر لحماية جنود الاحتلال.

“بروتوكول البعوض”

وسبق أن أثيرت هذه الممارسة، المعروفة باسم “بروتوكول البعوض”، في وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية، لكنها عادت إلى الواجهة مجددًا بعد تحقيق أجرته قناة “سي بي إس” (CBS) الأمريكية، التي نقلت شهادات صادمة عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة.

وفي مقابلة مع (CBS)، كشف جندي إسرائيلي يُدعى “تومي” -أخفت القناة هويته- أن قائد وحدته أمره وأمر زملاءه باستخدام المدنيين الفلسطينيين للكشف عن متفجرات داخل “المباني المشبوهة”، وأوضح أن بعض الجنود اعترضوا على هذه الممارسة، لكن قائدهم أكد أنها سياسة معتمدة داخل الجيش الإسرائيلي.

أطفال في مواجهة الموت

ولم تتوقف هذه الجرائم عند إجبار البالغين على المخاطرة بحياتهم، بل امتدت لتشمل الأطفال، فقد التقت القناة الأمريكية في الضفة الغربية بالطفل عمري سالم، البالغ من العمر 10 سنوات، الذي أُجبر هو وابن عمه (9 سنوات) على دخول مبنى مكوّن من 4 طوابق للتحقق من وجود متفجرات، وأكد الطفل أنه عندما رفض تنفيذ الأمر، تعرض للضرب، ليُجبر في النهاية على الدخول تحت تهديد السلاح.

وأثارت هذه الشهادات موجة واسعة من الغضب، حيث عبّر نشطاء وباحثون عن استنكارهم لهذه الانتهاكات.

وكتب الباحث أوين جونز “كل اتهام هو اعتراف”، فيما علّق المدون غراي بسخرية “لقد تأخرتم حوالي سنة! من الصعب تصديق أنكم لم تروا التحقيقات السابقة والأدلة الفوتوغرافية”.

وذكّرت الكاتبة شيريل أونو، بتحقيقات منظمة العفو الدولية عامي 2009 و2014، التي لم تجد أي دليل على استخدام (حماس) للدروع البشرية، لكنها وثّقت العديد من الحالات التي استخدم فيها الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين لهذا الغرض.

ازدواجية المعايير في الإعلام الغربي

وانتقد العديد من المغردين التغطية الإعلامية الغربية التي لم تلتفت لهذه الجرائم إلا بعد اعتراف جنود الاحتلال بها، رغم توثيق الفلسطينيين لهذه الممارسات لعقود، وعلّقت المغردة هيا “لم تقرر CBS تغطية القصة إلا بعد اعتراف الإسرائيليين أنفسهم، رغم أن الفلسطينيين يصرخون بهذا منذ الأزل”.

فيما كتب السياسي البريطاني كريس دويل “هناك أدلة لا حصر لها على استخدام إسرائيل للفلسطينيين كدروع بشرية، لكننا لم نسمع أبدًا مسؤولًا بريطانياً يدين هذه الجريمة”.