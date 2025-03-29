خليل الحية: حماس وافقت على مقترح هدنة تلقته من الوسطاء وسلاح المقاومة خط أحمر (فيديو)
29/3/2025-|آخر تحديث: 29/3/202510:46 PM (توقيت مكة)
قال خليل الحية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقطاع غزة، اليوم السبت، إن الحركة وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.
وفي كلمة متلفزة بمناسبة عيد الفطر، أضاف الحية “تسلمنا قبل يومين من الإخوة الوسطاء في مصر وقطر مقترحًا للتهدئة، ووافقنا عليه، ونأمل ألا يعطله الاحتلال”.
وتابع الحية “نقول للمراهنين على تخلي حماس والفصائل عن مسؤوليتها وتسليم شعبها لمصير مجهول: أنتم واهمون، فلا تهجير ولا ترحيل، وسلاح المقاومة خط أحمر”.
أبرز النقاط التي جاءت في خطاب الحية
- وافقنا على مقترح تسلمناه قبل يومين من الوسطاء في مصر وقطر ونأمل ألا يعطله الاحتلال.
- تعاملنا مع كل المبادرات بإيجابية لوقف الحرب.
- تمسكنا بموقف واضح وهو الالتزام بالاتفاق الذي وقعنا عليه ولا نريد سوى تنفيذه واحترامه.
- الاحتلال تنصل من الاتفاق كاملًا بعد المرحلة الأولى وعاد للحرب بشكل أكثر وحشية.
- إصرارنا على الوصول إلى اتفاق وتعاملنا الإيجابي أسهم في التوصل إلى اتفاق يناير الماضي.
- الاحتلال ماطل في الوصول إلى اتفاق لإطالة أمد الحرب وبقاء حكومته أكبر فترة ممكنة.
- يجب التحرك الجاد لوقف جرائم الاحتلال وشعبنا لديه القدرة على مواجهة همجية وإرهاب العدو.
- نواجه حرب إبادة همجية في غزة وأهالينا في الضفة والقدس يواجهون التهجير.
- لا تهجير ولا ترحيل وسلاح المقاومة خط أحمر.
- وصلنا إلى مراحل متقدمة في نقاشات تتعلق بشخصيات تتولى قيادة لجنة الإسناد المجتمعي في غزة.
- قدَّمنا للأشقاء في مصر مجموعة من الأسماء لتكون نواة للجنة الإسناد المجتمعي في غزة.
- وعي الشعب الفلسطيني قادر على مواجهة الاحتلال وإرهابه.
- إرادة الشعب الفلسطيني ستتحطم عليها كل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم.
- غزة تتعرض لجرائم على مدار الساعة من حصار وتجويع ومنع الماء والغذاء والدواء والقتل والتدمير ومحاولة نشر الفوضى.
- كنا نأمل أن يعود عيد الفطر على شعبنا سعيدًا وتضحيات أهلنا لن تضيع سدى.
المصدر : الجزيرة مباشر