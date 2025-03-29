خليل الحية: حماس وافقت على مقترح هدنة تلقته من الوسطاء وسلاح المقاومة خط أحمر (فيديو)

قال خليل الحية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقطاع غزة، اليوم السبت، إن الحركة وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وفي كلمة متلفزة بمناسبة عيد الفطر، أضاف الحية “تسلمنا قبل يومين من الإخوة الوسطاء في مصر وقطر مقترحًا للتهدئة، ووافقنا عليه، ونأمل ألا يعطله الاحتلال”.

وتابع الحية “نقول للمراهنين على تخلي حماس والفصائل عن مسؤوليتها وتسليم شعبها لمصير مجهول: أنتم واهمون، فلا تهجير ولا ترحيل، وسلاح المقاومة خط أحمر”.

أبرز النقاط التي جاءت في خطاب الحية