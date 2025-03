رغم الغضب الدنماركي.. نائب ترامب يزور غرينلاند ويجدد المطالبة بضمها إلى بلاده (فيديو)

قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن غرينلاند أصبحت أقل أمنا مما كانت عليه قبل بضعة عقود، مشيرا إلى أن الجزيرة الواقعة بمنطقة القطب الشمالي ستكون أفضل حالا تحت ولاية الولايات المتحدة مقارنة بوضعها تحت قيادة الدنمارك.

وأضاف فانس في تصريحات لصحفيين، اليوم الجمعة، من القاعدة العسكرية الأمريكية في بيتوفيك بغرينلاند “نختلف في الرأي مع قيادة الدنمارك التي لا تستثمر بما يكفي في غرينلاند ولا في بنيتها التحتية الأمنية. هذا ببساطة يجب أن يتغير. إنها سياسة الولايات المتحدة التي ستغيّر ذلك”.

وتابع فانس موجها حديثه إلى الدنمارك “لقد قللتم من استثماركم في شعب غرينلاند وفي أمن هذه الكتلة القارية الرائعة والجميلة التي يسكنها أناس رائعون. هذا الأمر يحتاج إلى تغيير”.

وفي هذا الصدد، شدَّد فانس على أن “ترامب مهتم للغاية بأمن القطب الشمالي، كما تعلمون جميعا، وهذه القضية ستصبح ذات أهمية متزايدة في العقود المقبلة”.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن “استخدام القوة لن يكون ضروريا” لإبرام اتفاق بشأن الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي، والذي يرغب ترامب في ضمه.

وقال فانس بعد انتقاده اللاذع لما رآه تقاعسا دنماركيا عن تأمين غرينلاند “لا نعتقد أن القوة العسكرية ستكون ضرورية أبدا. نعتقد أن شعب غرينلاند عقلاني. سنتمكن من إبرام اتفاق على طريقة دونالد ترامب لضمان أمن هذه المنطقة، وكذلك أمن الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع “أعتقد أن وضعكم سيكون أفضل بكثير تحت مظلة الولايات المتحدة الأمنية عما كنتم عليه تحت مظلة الدنمارك الأمنية”.

وتأتي زيارة فانس إلى غرينلاند في وقت جدَّد فيه ترامب إصراره على “ضرورة تولي واشنطن السيطرة على الإقليم الدنماركي شبه المستقل”.

كما تأتي الزيارة بعد ساعات قليلة من “تشكيل ائتلاف حكومي جديد في العاصمة نوك يهدف إلى الحفاظ على العلاقات مع الدنمارك في الوقت الحالي”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن ترامب أن “الولايات المتحدة تحتاج إلى السيطرة على جزيرة غرينلاند من أجل السلام العالمي”، مكررا رغبته في الاستحواذ على هذه المنطقة الدنماركية الغنية بالموارد.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض “نحن لا نتحدث عن السلام من أجل الولايات المتحدة. نحن نتحدث عن السلام العالمي. نتحدث عن الأمن الدولي”.

Usha and I are on our way home from an incredible journey to Greenland. We can't wait to come back again soon.

America stands with Greenland! pic.twitter.com/UGb7zR3Y70

— JD Vance (@JDVance) March 28, 2025