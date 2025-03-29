زيلينسكي: المسودة الجديدة لاتفاق المعادن مع أمريكا مختلفة تماما عن الاتفاق السابق

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مسودة صفقة المعادن الجديدة التي اقترحتها الولايات المتحدة “مختلفة تماما” عن إطار عمل سابق، مشيرا إلى أنها ستتطلب تقييما قانونيا إضافيا.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن “الجانب الاوكراني تلقى رسميا اليوم عبر مذكرة الاقتراحات الأمريكية”، ولم يدل بتفاصيل تتصل بهذه النسخة الجديدة التي قالت وسائل إعلام إنها “مجحفة جدا” بحق أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن كييف لن تقبل باتفاقية تهدد اندماجها مع الاتحاد الأوروبي.

وتعد إدارة دونالد ترامب منذ أسابيع اتفاقا يتيح لواشنطن الاستحواذ على المعادن النادرة في الأراضي الأوكرانية، مقابل الدعم العسكري والمالي الذي سبق تقديمه إلى كييف لمواجهة الجيش الروسي.

وأبدت أوكرانيا استعدادها لتوقيع هذا الاتفاق. وتوجه زيلينسكي إلى واشنطن لإنهائه، لكن هذه المبادرة أخفقت بسبب المشادة الكلامية بينه وبين ترامب في البيت الأبيض.

ورغم عدم إعلان تفاصيل المسودة الجديدة للاتفاق رسميا، فقد وجَّه نواب أوكرانيون ووسائل إعلام محلية انتقادات شديدة إليها، ووُصفت بأنها “غير مقبولة”.

وذكرت صحيفة (أوكرينسكا برافدا) أن “فريق ترامب تراجع عن كل التسويات التي تم التوافق عليها قبل شهر”، وأن الوثيقة الجديدة “تشكل شبه تجاوز لكل الخطوط الحمر، وتحرم أوكرانيا قسما من سيادتها”، وتجبرها على “تسديد كل المساعدة الأمريكية التي تلقتها”.

وأضافت أن الاتفاق لا ينص على أي ضمان أمني لأوكرانيا، وهو الأمر الذي تلح عليه كييف.