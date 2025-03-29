سوريا.. الشرع يعلن تشكيل مجلس أعلى للفتوى برئاسة أسامة الرفاعي (فيديو)

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتيًا للجمهورية رفقة 14 عضوًا في هيئة الإفتاء.

وقال الشرع في كلمة تلفزيونية “لطالما كانت الشام منبرًا علميًّا وحضاريًّا ودعويًّا، حتى وقعت سوريا بيد العصابة الفاسدة، فظهر الشر وعمت البلوى، وعُمل على هدم سوريا”.

وأضاف “كان لزامًا علينا أن نعيد لسوريا ما هدمه النظام الساقط في كل المجالات، ومن أهمها إعادة منصب المفتي العام للجمهورية العربية السورية. ويتولى هذا المنصب اليوم رجل من خيرة علماء الشام، ألا وهو الشيخ الفاضل أسامة بن عبد الكريم الرفاعي”.

وتابع “كما ينبغي أن تتحول الفتوى إلى مسؤولية جماعية”. وبناءً عليه، شكَّل الشرع مجلسًا أعلى للإفتاء، مؤكدًا أن دوره “ضبط الخطاب الديني المعتدل، مع الحفاظ على الهوية، وحسم الخلاف المفضي إلى الفرقة، وقطع باب الشر والاختلاف”.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عاد الشيخ أسامة الرفاعي، رئيس المجلس الإسلامي السوري المشكل في المنفى، إلى بلاده بعد غياب دام 13 عامًا.

ويُعَد الشيخ من أبرز العلماء المؤثرين في سوريا، وينحدر من عائلة علمية مرموقة، فهو الابن البكر للعلّامة الراحل عبد الكريم الرفاعي، وتم تعيينه قبل 4 أعوام مفتيًا عامًّا لسوريا من جانب المجلس الإسلامي السوري بديلًا عن مفتي النظام المخلوع.