غزة.. بيان جديد للهلال الأحمر بشأن طاقمه المفقود والاحتلال يواصل قتل المدنيين (فيديو)

أفاد مراسلو الجزيرة مباشر باستشهاد 6 وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال لمنزل ببلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد 5 وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على عربة يجرها حصان في خان يونس.

كما أفاد مراسلنا بإصابة عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشابورة وسط رفح جنوبي القطاع، وأكّد أن زوارق الاحتلال أطلقت النار والقذائف على ساحل بحر مدينة رفح.

وشمالًا، أفاد الدفاع المدني باستشهاد اثنين وعدد من الجرحى بقصف استهدف تكية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

مصيرهم لا يزال مجهولا

من جانبه قال ‏الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إن “مصير 9 من طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني لا يزال مجهولًا عقب حصارهم واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح، ورفضه السماح لفريق الإنقاذ بالدخول الى منطقة تل السلطان للبحث عن الطواقم المفقودة”.

وأدان الهلال في بيان له تعمد الاحتلال تعطيل عمليات البحث عن الطواقم محمِّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم.

وأشار البيان إلى أن “المعلومات الأوّلية من الطاقم لحظة وقوع الحدث أكدت تعرضهم لإطلاق نار كثيف من قبل قوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة عدد منهم”.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصير الطواقم المفقودة، كما دعا المجتمع الدولي والدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف التحرّك بخطوات جادة من شأنها توفير الحماية للطواقم الطبية.

🚨لليوم السابع على التوالي، لا يزال مصير تسعة من طواقم اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مجهولا عقب حصارهم واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال في رفح حيث رفض الاحتلال اليوم السماح لفريق الإنقاذ بالدخول الى منطقة تل السلطان للبحث عن الطواقم المفقودة . ⭕️ندين تعمد الاحتلال تعطيل عمليات… — PRCS (@PalestineRCS) March 29, 2025

100 شهيد ومصاب خلال 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أنه وصل إلى مستشفيات القطاع 26 شهيدا و70 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وأشار بيان الوزارة إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار الجاري بلغت 921 شهيدا، و2054 إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول للعام 2023 إلى 50277 شهيدا و114095 إصابة.