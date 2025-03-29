في ذكرى يوم الأرض.. حماس: متجذرون في أرضنا التاريخية ولا شرعية للاحتلال على شبر منها

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الذكرى الـ49 ليوم الأرض، تجذر الفلسطينيين في أرضهم التاريخية، وأنه لا سيادة ولا شرعية للاحتلال على شبر منها، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى.

وقالت حماس، اليوم السبت، في بيان “إن الذكرى التاسعة والأربعين ليوم الأرض الخالدة تأتي في ظل حرب الإبادة الجماعية والتهجير والتطهير العرقي، وجرائم الاستيطان والضم التي تمارسها حكومة الاحتلال الفاشية ضد شعبنا على امتداد أرضنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، ليتجدد إيماننا الراسخ بأن المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، وانتزاع حقوقنا المشروعة، وإفشال كل مخططات الاحتلال العدوانية”.

ذكرى الانتفاضة

وأعادت حركة حماس إلى أذهان الفلسطينيين، في الداخل والخارج، ذكرى انتفاضة الشعب الفلسطيني في المثلث والجليل والنقب في الداخل المحتل عام 1948، يوم 30 مارس/آذار من عام 1976، ردًّا على مخططات التهجير والإبعاد الاحتلالية، لتبقى نموذجًا ملهمًا تُستمد منه روح الصمود والثبات والمقاومة، ولتبقى جذوتها حية في النفوس، تأكيدًا على أنها لن تخمد إلا بالتحرير الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

طوفان الأقصى

وأضافت حماس “إن أرض فلسطين المباركة، التي احتضنت تاريخًا مجيدًا من البطولات والتضحيات، وتعانقت فيها أرواح الشهداء من أبناء شعبنا وأمتنا، وامتزجت دماؤهم الطاهرة عبر مسيرة نضالنا الممتدة، قد ترسخت معالم الدفاع عنها في معركة طوفان الأقصى، حيث فشلت مخططات العدو في الاستيلاء عليها، وتهجير شعبها، وتصفية قضيتنا الوطنية في التحرير والعودة. وسيبقى شعبنا الفلسطيني متمسكًا بأرضه، متجذرًا فيها، مدافعًا عنها، حتى دحر الاحتلال وزواله”.

درة تاج الأرض التاريخية

وشددت حماس على أن “مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك هما درة تاج الأرض التاريخية المباركة، ولن يكون للاحتلال أي سيادة أو شرعية على أي جزء منهما، فهما فلسطينيان كانا وسيبقيان، وسنحميهما وندافع عنهما بكل الوسائل، مهما بلغت التضحيات”.

حق عودة اللاجئين لن يسقط بالتقادم

وجددت حماس التأكيد أن حق عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم، التي هُجروا منها قسرا وعدوانا، لن يسقط بالتقادم، وهو حق وواجب فردي وجماعي، لا يملك أحد التنازل عنه أو التفريط فيه. كما شددت على الرفض القاطع لكل مخططات التهجير والتوطين والوطن البديل.

ودعت حماس جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تصعيد كل أشكال التضامن والتأييد للفلسطينيين في قطاع غزة الصامد، وفضح جرائم العدو وإرهابه النازي، والضغط بكل الوسائل لوقف هذه الحرب العدوانية.

عزل الكيان العنصري

كما حثت على الوقوف مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة ونضاله المشروع في مواجهة أخطر وأطول احتلال إحلالي مستمر في العالم، والعمل بكل الوسائل وعلى الأصعدة كافة لعزل هذا الكيان العنصري الفاشي، وتجريم إرهابه، ومحاكمة قادته، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال لأرضنا المحتلة.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفقا لآخر احصاءات وزارة الصحة، إلى 50277 شهيدا، والإصابات إلى 114095، منذ 7 اكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن بين الحصيلة 921 شهيدا، و2,054 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.