في يوم الأرض.. “الجدار والاستيطان” تكشف المساحات التي استولى عليها الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أكثر من 52 ألف دونم من أراضي المواطنين منها 46 ألف دونم في العام 2024، وأصدرت 13 أمرا عسكريا يترتب عليها إنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات، وأقامت 60 بؤرة استيطانية جديدة.

جاء ذلك خلال تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ49 ليوم الأرض التي تحل غدًا 30 مارس/آذار.

وركزت الهيئة في تقريرها على أبرز إجراءات قوات الاحتلال التي تهدف إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، مستغلة العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من 16 شهرا للانقضاض على الجغرافية الفلسطينية، بالاستيلاء وفرض الوقائع والإغلاق.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إن الاحتلال استولى أكثر من 24 ألف دونم بحجة أراضي الدولة، في أكبر عمليات استيلاء من هذا النوع منذ 3 عقود، وإن إسرائيل تضع يدها على 2382 كيلو مترا مربعا، بالعديد من الإجراءات الاحتلالية بما يعادل 42% من مجمل أراضي الضفة الغربية، و70% من مجمل المناطق المصنفة (ج)، وهي المناطق التي تخضع للسيطرة الأمنية الاحتلالية.

60 بؤرة استيطانية جديدة وتسوية أوضاع 13

وأضاف شعبان، أن الاحتلال أصدر خلال الفترة الماضية 13 أمرا عسكريا يترتب عليها إنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات، في محاولة لمنع وصول المواطنين إلى آلاف الدونمات، ما يمهد لعملية لاستيلاء عليها ونزع ملكية المواطنين عنها.

وبيّن أن المستوطنين أقاموا بعد بدء العدوان 60 بؤرة استعمارية جديدة، منها 51 بؤرة العام الماضي، أقيمت 8 منها في مناطق (ب)، وهي خطوة جاءت بالتزامن مع نزع قوات الاحتلال لصلاحيات دولة فلسطين التخطيطية من المحمية الطبيعية شرق محافظة بيت لحم، التي تبلغ مساحتها ما مجموعه 167 كيلو مترا مربعا منتصف العام الماضي، ما يهدد مئات المباني والمنشآت الفلسطينية في المنطقة.

هجوم مرعب لمستوطنين على فلسطينيين في منطقة مسافر يطا بالخليل يخلف 5 إصابات#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/7YXv3qqxZj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 29, 2025

939 إخطار بالهدم

ولفت إلى أنه وبعد 7 أكتوبر، درست الجهات التخطيطية في قوات الاحتلال ما مجموعه 268 مخططًا هيكليًا لصالح مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منها 173 مخططًا هيكليًا العام الماضي، و68 جرت دراسته منذ مطلع العام الجاري، ما ينذر بنية مبيتة لإحداث أضخم عمليات توسعة استيطانية، يضاف إليها قرارات غير مسبوقة بتسوية أوضاع 13 بؤرة استيطانية منذ مطلع 2024، وفصل 13 حيًّا واعتبارها مستوطنات كاملة تحظى بالامتيازات كافة على حساب الأراضي الفلسطينية.

وقال شعبان إن قوات الاحتلال تواصل إصدار إخطارات الهدم التي تتبعها بعمليات الهدم المستمرة للبناء الفلسطيني، فقد بلغ مجموع إخطارات الهدم التي تم توزيعها في العام الماضي، 939 إخطارا شملت (هدم، ووقف بناء).

وأوضح أن 60% من هذه الإخطارات تركزت في محافظات: الخليل، وبيت لحم، ورام الله، والقدس، إلى جانب (684) عملية هدم تركز معظمها في المناطق المصنفة (ج) في محافظات القدس، والخليل، ونابلس، وأريحا.

898 حاجزا وبوابة عسكرية

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن عدد الحواجز العسكرية الدائمة والمؤقتة بلغت حتى اللحظة ما مجموعه 898 حاجزا وبوابة تحاول من خلالها قوات الاحتلال فرض حيز جغرافي موازٍ يشكل حدا للكانتونات والمعازل كوجه قبيح لمنظومة “الأبارتهايد”، والفصل العنصري.

وتابع شعبان أن جدار الضم والتوسع الذي أقامته قوات الاحتلال عام 2002، ما يزال يعزل أكثر من 295 كيلو مترا مربعا من أراضي المواطنين.

وأكد أنه في حال أكملت بناء الأجزاء المخطط لها، فإنه سيعزل بشكل كلي 560 كيلو مترا مربعا، منوهاً للآثار الجدار الاقتصادية والاجتماعية التي ما زالت قائمة، وتؤثر تأثيرا كبيرا في حياة المواطنين وأراضيهم.

عدد المستوطنين في الضفة المحتلة

وبيّن شعبان أن عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية بلغ ما مجموعه 770 ألفا، يتمركزون في 180 مستوطنة، و256 بؤرة، منها 136 بؤرة زراعية رعوية تستولي على أكثر من 480 ألف دونم (يتمركز معظمها في الأغوار والسفوح الشرقية) بما يعادل 3 أضعاف مساحة بناء المستوطنات القائمة.

وشدد شعبان على ضرورة اعتبار يوم الأرض مناسبة وطنية للالتفاف حول المقاومة الشعبية، وحماية المقدرات الوطنية لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده أمام الأخطار والمخططات الاحتلالية الاستيطانية، باعتبارها الوسيلة الأنجع لكسر هذه المخططات الرامية إلى الاستيلاء على الأرض، ومحاصرة الوجود الفلسطيني وتهجيره قسريًا.

ودعا شعبان، إلى تفعيل المزيد من لجان الحماية الليلية، وتحديدًا في المناطق التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل مستمر، من أجل صد الهجمات وحماية الآمنين من أبناء الشعب الفلسطيني.