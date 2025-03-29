قاضية فدرالية أمريكية توقف قرار ترحيل الطالبة التركية رميساء أوزتورك

أمرت قاضية اتحادية (فدرالية) في ولاية ماساتشوستس، أمس الجمعة، بوقف ترحيل طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك في جامعة تافتس الأمريكية في الوقت الراهن.

كانت الطالبة رميساء (30 عامًا) قد عبّرت عن دعمها للفلسطينيين في حرب إسرائيل على غزة، واعتقلها مسؤولو هجرة اتحاديون الأسبوع الماضي.

وأظهر مقطع مصور انتشر على نطاق واسع عملية القبض على رميساء من قبل عملاء اتحاديين ملثّمين قرب منزلها في ماساتشوستس، بينما ألغى مسؤولون أمريكيون تأشيرتها.

تتهمها بدعم حماس.. #أمريكا تعتقل طالبة الدكتوراه التركية روميسة أوزتورك بولاية ماساتشوستس pic.twitter.com/hU8yGLw7jU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2025

وجاء في الأمر الصادر، أمس الجمعة، في المحكمة الجزئية الأمريكية في ماساتشوستس “من أجل السماح للمحكمة بالبت في الالتماس الذي قدمته رميساء أوزتورك في إطار اختصاصها القضائي، لا يجوز إبعاد طالبة الدكتوراه من الولايات المتحدة حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة”.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد وجهت لرميساء، دون تقديم دليل، تهمة “الانخراط في أنشطة داعمة لـ(حركة المقاومة الإسلامية) حماس”.

كما جاء القبض على رميساء بعد عام من مشاركتها في كتابة مقال رأي في صحيفة طلاب جامعة “تافتس”، انتقدت فيه رد الجامعة على دعوات تطالبها بسحب الاستثمارات من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل و”الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين”.

ورفع أحد المحامين دعوى قضائية لإطلاق سراحها، وأمس الجمعة، انضم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى فريق الدفاع القانوني عنها وقدم دعوى قضائية منقحة تقول إن احتجازها ينتهك حقوقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة.

ردود فعل غاضبة على اعتقال الطالبة التركية روميساء أوزتورك في جامعة تافتس الأمريكية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VLkIV5t8HF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2025

وعلى الرغم من صدور أمر المحكمة، مساء الثلاثاء، يقضي بعدم ترحيل الطالبة دون إشعار مسبق مدته 48 ساعة، فإنها الآن في لويزيانا.

وفي قرارها الصادر أمس، قالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية دينيس كاسبر في بوسطن، إنه من أجل توفير الوقت اللازم للبت فيما إذا كانت محكمتها تملك ولاية قضائية لنظر القضية، فقد منعت ترحيل رميساء مؤقتا، وأصدرت أمرًا لإدارة ترامب بالرد على شكوى الطالبة بحلول يوم الثلاثاء.

ووصفت مهسا خان بابايي، أحد محاميي رميساء، القرار بأنه “خطوة أولى نحو إطلاق سراح رميساء وإعادتها إلى بوسطن حتى تتمكن من مواصلة دراستها”.

بينما لم تصدر وزارة الأمن الداخلي تعليقًا حتى الآن.