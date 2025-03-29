“لا تتركوا الصلاة”.. وصية بين الأنقاض لطفل شهيد في غزة (صورة)

تحت أنقاض منزله الذي حوّله الاحتلال الإسرائيلي إلى أنقاض خلال حربه المدمرة على قطاع غزة، وُجدت ورقة صغيرة تحمل وصية أخيرة من الطفل الشهيد عمر محمد الجماصي.

الوصية التي نشرها خال الطفل الفلسطيني الشهيد، وتداولتها منصات التواصل، يقول فيها إن عليه دينًا لطفل آخر بقيمة “شيكل واحد” أراد أن يؤديه قبل أن يرحل، ووصية لأحبابه بألا يتركوا الصلاة وأن يحافظوا على الاستغفار وقراءة القرآن.

“عليّا دين واحد شيكل” و”لا تتركوا الصلاة”

وجاء في الوصية المكتوبة بخط يد الطفل “أنا عمر الجماصي، عليّا دين واحد شيكل من ولد اسمه عبد الكريم النيرب، ساكن بشارع أبو نافذ، وأنا يا أحبابي أحبكم وأتمنى أن لا تتركوا الصلاة، وأن تحافظوا على قراءة القرآن والاستغفار”.

"أنا عمر الجماصي، عليا دين واحد شيكل من ولد إسمو عبد الكريم النيرب.. عبد الكريم ساكن بشارع أبو نافذ… وأنا يا أحبابي أحبكم وأتمنى أن لا تتركوا الصلاة.. وأن تحافظوا على قراءة القرآن والاستغفار." وصية ابن شقيقتي الطفل عمر محمد الجماصي، وجدها والدي قبل قليل بين الأنقاض. pic.twitter.com/C2fy8P4Ogk — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 28, 2025

50 ألف طفل شهيد وجريح

عمر الذي استشهد برفقة أفراد عائلته، ترك وصيته شاهدة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق جيله من أطفال غزة الذين استشهد وأصيب منهم نحو 50 ألفًا.

فبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة استشهد 15613 طفلا وأصيب 33900 آخرون منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 23 من شهر مارس/آذار الجاري.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50277 شهيدا و114095 إصابة.