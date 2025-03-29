مُعدَّة “لعمليات إرهابية”.. قوات الأمن السوري تعلن ضبط متفجرات مع “فلول الأسد” في حمص (فيديو)

أعلنت السلطات السورية، اليوم السبت، ضبط أسلحة ومتفجرات كانت مُعدَّة لـ”تنفيذ عمليات إرهابية” بأحد “أوكار فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد” في مدينة حمص وسط البلاد، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وفي بيان لها، أفادت إدارة الأمن العام في سوريا بأنها “دهمت أحد أوكار فلول النظام البائد في حي الوعر بمدينة حمص، بعد ورود معلومات تفيد بتحركات مشبوهة”.

وأضافت الإدارة أنها عثرت خلال عملية الدهم على “أسلحة ومتفجرات كانت مُعدَّة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة”.

وبشكل دوري، ينفذ الأمن السوري عمليات لملاحقة فلول نظام المخلوع بشار الأسد والخارجين عن القانون ومثيري الشغب ممن رفضوا تسليم أسلحتهم للسلطة الجديدة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل المعارضة السورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عامًا من نظام حزب البعث، و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.

وبعد إسقاط نظام الأسد، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع أفراده من الجيش والأجهزة الأمنية، بشرط تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، مما أدى إلى مواجهات مع عدد منهم، بينما اعتُقل آخرون ضمن حملات أمنية في مختلف محافظات البلاد.