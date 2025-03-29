هيئة البث الإسرائيلية: عشرات الجنود يرفضون الاستمرار في الحرب لهذه الأسباب

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن عشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب أعلنوا رفضهم الاستمرار في الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت هيئة البث أن الرافضين للامتثال للتجنيد الاحتياطي مجددًا بينهم أطباء وممرضون ومسعفون واختصاصيون نفسيون من رتبة مقدم وما دون ذلك.

وعللوا قرارهم، في رسالة نقلتها الهيئة، بأن التجنيد هو “سيطرة على أراضٍ ودعوة إلى الاستيطان بصورة تخالف القانون الدولي، إلى جانب غياب التقدم في صفقة تبادل الأسرى”.

وأشار الجنود في رسالتهم إلى أن الحرب طالت “إلى ما هو أبعد من المنطق”، كما أنها “تسبب معاناة للمدنيين من الجانبين، وتهدد نسيج المجتمع الإسرائيلي”. كما انتقدوا التعرض المتواصل لصدمات عنيفة وخطر دائم، مما يؤدي إلى أذى نفسي وأخلاقي عميق.

ودعا الموقعون على الرسالة الحكومة الإسرائيلية إلى عدم الخضوع للضغوط المتطرفة، والسماح بتقدم صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

واختتموا رسالتهم بالإعلان “لن نشارك مجددًا في القتال في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة”.

وقبل نحو أسبوعين، استأنفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، وقتلت وأصابت مئات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وادعت تعنت حماس في المفاوضات، بينما أكدت الحركة التزامها بالاتفاق، مشيرة إلى خرق الجانب الإسرائيلي لما هو متفق عليه بالانتقال إلى المرحلة الثانية.