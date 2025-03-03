أسامة حمدان: حماس متمسكة بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق ونطالب الوسطاء بالضغط على نتنياهو (فيديو)
أكد أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موقف الحركة في الانتقال إلى المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رافضًا دعوات إسرائيلية بتمديد المرحلة الأولى.
وقال حمدان، في كلمة مصورة، اليوم الاثنين، “ملتزمون بالمضي قدمًا بالاتفاق والعبور للمرحلة الثانية ونحمل الاحتلال وداعميه المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، وعلى الوسطاء والضامنين منع نتنياهو من تخريب الاتفاق وحمايته من الانهيار”.
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واستنكر حمدان ما وصفه بـ”الابتزاز الرخيص” الذي قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة كورقة ضغط على الحركة، داعيًا المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال على فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة.
وأضاف أن “سلوك الاحتلال وخروقاته للاتفاق خلال المرحلة الأولى تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق، وعملت جاهدة لتحقيق ذلك، وفي هذا السياق تأتي قرارات نتنياهو الأخيرة باعتماد المقترحات الأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق، نعتبرها محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية”.
وطالب حمدان المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على العودة للاتفاق والدخول في المرحلة الثانية، وصولًا لوقف إطلاق النار بشكل كامل وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من غزة وإعادة إعمار القطاع، محذرًا من “تخريب” نتنياهو للاتفاق.
وحمل حمدان، نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، قائلًا “إن نتنياهو يتحمل أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب على الاتفاق، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في غزة“.
وتابع “من خلال ما يطرحه من بدائل مثل تمديد المرحلة الأولى أو عمل مرحلة وسيطة، وغيرها من مقترحات لا تتوافق مع ما جاء في الاتفاق الموقع بين الأطراف، السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى هو الالتزام بالاتفاق والدخول الفوري للمرحلة الثانية”.
وكشف حمدان بالتفصيل عن خروقات الاحتلال خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار.
وفيما يلي أبرز الخروقات التي نشرتها حركة حماس في بيان عقب انتهاء الكلمة:
- عدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميًّا وفقًا للاتفاق، حيث دخلت خلال 42 يومًا فقط 978 شاحنة، بمعدل 23 شاحنة يوميًّا.
- منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك.
- السماح بإدخال 15 بيتًا متنقلًا فقط (كرفانات) من أصل 60,000 متفق عليها، إضافة لعدد محدود من الخيام. عدم إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخل فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.
- استمرت آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصًا في محور فيلادلفيا، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار، وقتل مدنيين، وهدم منازل، وتجريف أراضٍ.
- تأخير الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين، في مخالفة صريحة للاتفاق.
- منع الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وإطلاق النار عليهم واعتقال بعضهم.
- استشهاد 116 فلسطينيًّا وإصابة 490 آخرين.
- تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.
- منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية.
- إجبار المعتقلين المفرج عنهم يومي السبت 15/02 والأربعاء 26/02 على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.
- استمرار إغلاق معبر رفح أمام المدنيين في الاتجاهين.
- عدم تقليص قوات الاحتلال تدريجيًّا كما تعهد الوسطاء، إذ كان من المفترض تقليص الممر بعرض 50 مترًا أسبوعيًّا.
- تأخير متعمد في بدء مفاوضات المرحلة الثانية، حيث ينص الاتفاق على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وتستمر بضمانة الوسطاء بشروط المرحلة الأولى حتى يتفق الطرفان.