أسامة حمدان: حماس متمسكة بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق ونطالب الوسطاء بالضغط على نتنياهو (فيديو)

أكد أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موقف الحركة في الانتقال إلى المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رافضًا دعوات إسرائيلية بتمديد المرحلة الأولى.

وقال حمدان، في كلمة مصورة، اليوم الاثنين، “ملتزمون بالمضي قدمًا بالاتفاق والعبور للمرحلة الثانية ونحمل الاحتلال وداعميه المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، وعلى الوسطاء والضامنين منع نتنياهو من تخريب الاتفاق وحمايته من الانهيار”.

واستنكر حمدان ما وصفه بـ”الابتزاز الرخيص” الذي قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة كورقة ضغط على الحركة، داعيًا المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال على فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة.

وأضاف أن “سلوك الاحتلال وخروقاته للاتفاق خلال المرحلة الأولى تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق، وعملت جاهدة لتحقيق ذلك، وفي هذا السياق تأتي قرارات نتنياهو الأخيرة باعتماد المقترحات الأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق، نعتبرها محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية”.

وطالب حمدان المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على العودة للاتفاق والدخول في المرحلة الثانية، وصولًا لوقف إطلاق النار بشكل كامل وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من غزة وإعادة إعمار القطاع، محذرًا من “تخريب” نتنياهو للاتفاق.

وحمل حمدان، نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، قائلًا “إن نتنياهو يتحمل أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب على الاتفاق، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في غزة“.

وتابع “من خلال ما يطرحه من بدائل مثل تمديد المرحلة الأولى أو عمل مرحلة وسيطة، وغيرها من مقترحات لا تتوافق مع ما جاء في الاتفاق الموقع بين الأطراف، السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى هو الالتزام بالاتفاق والدخول الفوري للمرحلة الثانية”.

وكشف حمدان بالتفصيل عن خروقات الاحتلال خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار.

وفيما يلي أبرز الخروقات التي نشرتها حركة حماس في بيان عقب انتهاء الكلمة: