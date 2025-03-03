ألمانية تطرد من وظيفتها الحكومية بسبب دعمها لغزة.. وهذا ما قالته (فيديو)

قالت المحامية الألمانية ميلاني شوايزر، إنها فصلت من وظيفتها الحكومية في ألمانيا بسبب رفضها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشرت ميلاني، فيديو عبر حسابها على “إكس”، قالت فيه “فصلت من عملي، من وظيفتي الحكومية بوزارة الاتحادية الألمانية”.

وأضافت “لماذا؟ باختصار لأنني كنت أتحدث ضد الإبادة الجماعية في فلسطين التي ترتكبها إسرائيل، وضد الدعم الألماني لها، وضد العنف وضد الجرائم التي تحدث هناك، وهذا حدث في وقت كنت مرشحة فيه لانتخابات البرلمان الاتحادي”.

"هجوم صارخ على حرية التعبير".. محامية ألمانية تُطرد من وظيفتها الحكومية بعد الحديث عن الإبادة الجماعية في فلسطين pic.twitter.com/oFn0KOQv5z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 3, 2025

وتابعت “هذا هو الوضع في ألمانيا، هذا هجوم صارخ على الحرية والتعبير، وعلى حقوقنا الدستورية والأساسية الخاصة بالحريات”.

وطالبت ميلاني من داعمي غزة الإعلان عن موقفهم، قائلة “واصلوا التحدث وارفعوا صوتكم، فقدان وظيفتكم ليس أسوأ ما يمكن أن يحدث لكم، لكن خسارة حياتك أسوأ فقدان، وكذلك فقدانك لحقوقك”.