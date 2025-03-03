المقاومة تبارك عملية حيفا “البطولية” وتدعو إلى “تكثيف الضربات النوعية” ضد الاحتلال

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية، عملية الطعن “البطولية” في حيفا بشمال إسرائيل، وأكّدت أنها تأتي في سياق “الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة وغزة والقدس”.

وصباح اليوم الاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن حادث الطعن وقع بمحطة الحافلات المركزية في حيفا، وخلّف قتيلًا و4 مصابين بينهم 3 في حالة خطرة، كما أفادت بمقتل المنفّذ وأنه درزي إسرائيلي يحمل الجنسية الألمانية ولا يوجد لديه سجل جنائي.

“رد طبيعي على جرائم الاحتلال”

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن العملية أتت في سياق الرد على عمليات القتل والتدمير والنزوح القسري المتصاعدة في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة، والحصار المطبق المستمر على قطاع غزة، إلى جانب مشاريع تفريغ الأغوار من الفلسطينيين والاستمرار في تدنيس المسجد الأقصى المبارك.

وأكّدت حماس، في بيان، أن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال، وتابعت “في هذا الشهر المبارك، شهر الانتصارات والجهاد، ندعو جماهير شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد المواجهة مع العدو، والاشتباك معه بكل الوسائل الممكنة”.

“يثبت فشل منظومة الاحتلال الأمنية”

بدروها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن عملية حيفا جاءت “تأكيدًا على تمسّك شعبنا بأرضه ووطنه وبخيار المقاومة”.

وأوضحت أن “إصرار شعبنا على الرد على جرائم الاحتلال يثبت فشل المنظومة الأمنية في الكيان في تحقيق الأمن الموهوم، ويبرهن أن كل حملاته العسكرية لا هدف لها سوى القمع والتنكيل وارتكاب المجازر”.

“ضربات المقاومة مستمرة”

في هذا السياق، أكد المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين أن “ضربات المقاومة متواصلة ومستمرة رغم إرهاب العدو الصهيوني وإجراءاته الأمنية المشددة”.

وقال إن عملية حيفا “هي رد طبيعي بطولي على ما يرتكبه العدو الصهيوني من عدوان غاشم وجرائم متواصلة في الضفة، وقطاع غزة الذي يتعرض لحرب التجويع والإبادة من قبل العدو الصهيوأمريكي بهدف اقتلاعه واستئصاله وتهجيره من أرضه”.

وأضاف أن العملية “رسالة لحكومة العدو المتطرفة ووزرائها المتغطرسين بأن شعبنا الفلسطيني ومقاوميه وأحراره في كل شبر من أرضه المباركة، لن يفرطوا بحقهم”.

وتابعت “ندعو شعبنا وثواره ومقاوميه الأحرار لمزيد من الثبات والتصدي وتصعيد المقاومة، ولإشعال حالة الاشتباك عبر العمليات الموجعة داخل أرضنا المحتلة، لإفقاد المغتصبين الصهاينة المجرمين الأمن والأمان حتى التحرير والعودة”.

“دعوة إلى تكثيف الضربات النوعية”

بدورها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية “تؤكد هذه العملية البطولية أن شعبنا في الداخل قادر على اجتراح السبل لمقاومة الاحتلال، كما تؤكد على تصاعد المقاومة في نفوس أبناء شعبنا وفشل كل المحاولات لاستئصال جذوة المقاومة أو القضاء عليها، وأن استمرار العدوان لن يبقى دون رد”.

وختمت “ندعو كل مقاومي شعبنا لتكثيف الضربات النوعية في عمق الكيان الغاصب وضد جيشه الإرهابي وقطعان مستوطنيه، فلن يرتدع الاحتلال عن طغيانه إلا بالقوة ومزيد من المقاومة”.

تعليقات في إسرائيل

وفي إسرائيل، علّق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عبر منصة إكس قائلًا “أعزي عائلة القتيل في عملية حيفا وسنواصل محاربة أولئك الذين يسعون إلى النيل من حياتنا في كل مكان وسوف نهزمهم”.

وكتب الوزير المتطرف السابق إيتمار بن غفير “جرى إطلاق سراح الإرهابيين وأصبحوا أحرارًا = الإرهاب منتشر في الشوارع”. أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فكتب “يجب ألا نعتاد على هذه الهجمات بل يجب مواجهة الإرهاب بيد من حديد”.