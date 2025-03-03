3 قتلى و20 جريحا في انفجار قرب مدينة البوكمال شرقي سوريا (فيديو)
أفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح، جراء انفجار وقع الاثنين، في أحد مداخل مدينة البوكمال الواقعة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي على الحدود السورية العراقية.
وذكرت الوكالة أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني هرعت إلى المكان، حيث عملت على انتشال جثث الضحايا وإجلاء المصابين. كما تمكنت الفرق من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.
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وخلّف الانفجار أضرارًا مادية، إذ طال مركزاً لبيع المحروقات في الموقع.
ونشر الدفاع المدني السوري تسجيلا يظهر “اللحظات الأولى من الانفجار بسيارة على دوار السكرية (دوار الطيارة) أحد مداخل مدينة البوكمال”.
وقال إنه فرقه “انتشلت جثامين القتلى وعملت على تطويق مكان الانفجار بأشرطة تحذيرية، ونقلت أحد المصابين”.
اللحظات الأولى من الانفجار بسيارة على دوار السكرية (دوار الطيارة) أحد مداخل مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور الجنوبي الشرقي، اليوم الاثنين 3 آذار، والذي أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، في حصيلة غير نهائية، فرقنا انتشلت جثامين القتلى، وأخمدت الحريق الناجم عن الانفجار والذي… pic.twitter.com/aDCnbhwM3y
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 3, 2025