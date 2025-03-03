سياسة|بريطانيا

بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بـ5 آلاف صاروخ (فيديو)

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3/3/2025-|آخر تحديث: 3/3/202501:02 AM (توقيت مكة)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأحد، قرارًا بتزويد أوكرانيا بنحو 5000 صاروخ دفاع جوي في صفقة تبلغ قيمتها 1.6 مليار جنيه إسترليني (مليارا دولار تقريبا).

وسيتم تخصيص المبلغ من القرض الذي وقعته بريطانيا وأوكرانيا، يوم السبت، البالغ 2.26 مليار جنيه إسترليني، (2.85 مليار دولار) لدعم قدرات أوكرانيا الدفاعية، على أن يتم سداد القرض من أرباح الأصول الروسية المجمدة لدى لندن.

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وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الصفقة تؤكد التزام لندن اتجاه كييف، وفي الوقت نفسه سيترتب عليها توفير مئات الوظائف في المملكة المتحدة.

وذكرت أن الصواريخ ستكون خفيفة الوزن، ويمكن استخدامها في مهام متعددة، وإطلاقها من عدة منصات.

وأوضحت أن وزن الصواريخ سيبلغ 13 كيلوغراما، ويبلغ مداها نحو 6 كيلومترات، وتبلغ سرعتها 1.6 سرعة الصوت.

وجاء الإعلان عن الصفقة في ختام قمة استضافتها لندن وجمعت قادة أوروبيين.

وأكد ستارمر أن الصواريخ “ستكون أمرا مهما لحماية البنية التحتية الحيوية حاليا، ودعم أوكرانيا في تأمين السلام عندما يحل”.

كما أكد أن أوروبا يجب أن تتحمل العبء الأكبر من الدفاع عن نفسها.

وتأتي القمة بعد أيام من إعلان أوكرانيا أن روسيا أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيّرة، الأسبوع الماضي، فيما قالت إنه أكبر هجوم من نوعه منذ بدء الحرب قبل ثلاث سنوات.

المصدر : وكالات

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