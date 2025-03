بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بـ5 آلاف صاروخ (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأحد، قرارًا بتزويد أوكرانيا بنحو 5000 صاروخ دفاع جوي في صفقة تبلغ قيمتها 1.6 مليار جنيه إسترليني (مليارا دولار تقريبا).

وسيتم تخصيص المبلغ من القرض الذي وقعته بريطانيا وأوكرانيا، يوم السبت، البالغ 2.26 مليار جنيه إسترليني، (2.85 مليار دولار) لدعم قدرات أوكرانيا الدفاعية، على أن يتم سداد القرض من أرباح الأصول الروسية المجمدة لدى لندن.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الصفقة تؤكد التزام لندن اتجاه كييف، وفي الوقت نفسه سيترتب عليها توفير مئات الوظائف في المملكة المتحدة.

وذكرت أن الصواريخ ستكون خفيفة الوزن، ويمكن استخدامها في مهام متعددة، وإطلاقها من عدة منصات.

وأوضحت أن وزن الصواريخ سيبلغ 13 كيلوغراما، ويبلغ مداها نحو 6 كيلومترات، وتبلغ سرعتها 1.6 سرعة الصوت.

The UK will supply Ukraine with more than 5000 air defence missiles to keep people and infrastructure safe from attack.

The deal delivers on the UK’s commitment to Ukraine and will create hundreds of jobs here in the UK.

