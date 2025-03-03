بمشاركة أسيرة إسرائيلية سابقة.. مستوطنون يقتحمون مقام يوسف بنابلس (فيديو)

اقتحم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مقام يوسف شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وشاركت في الاقتحام، الأسيرة الإسرائيلية السابقة في قطاع غزة، آجام بيرغر، التي أطلق سراحها خلال صفقة تبادل الأسرى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عشرات من السيارات والآليات الإسرائيلية ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت أحياء عدة في المنطقة الشرقية من المدينة وصولا إلى مقام يوسف شرق نابلس، حيث أدى مستوطنون كانت تقلهم الآليات طقوسا تلمودية داخل المقام.

وقالت وفا إن الاحتلال نشر قواته في عدة مناطق في نابلس بذريعة تأمين اقتحام المستوطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين في مخيم بلاطة، كما داهمت منزلا في منطقة المساكن الشعبية، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وكانت قوة إسرائيلية أخرى قد اقتحمت المنطقة الغربية في المدينة، فجر اليوم الأحد، وداهمت أحد المنازل في منطقة رفيديا، واعتقلت الشاب وليد أبو زنط، حسب وفا.