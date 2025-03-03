“تيك فور بالستاين”.. مبادرة تقنية أطلقها ناشط أيرلندي لدعم المنظمات المناصرة لفلسطين (فيديو)

أطلق الناشط الأيرلندي بول بيغر، مبادرة “تيك فور بالستاين” لدعم المنظمات المناصرة للقضية الفلسطينية؛ مؤكدا أن هذه المبادرة تدعم 43 منظمة مساندة للقضية الفلسطينية حتى اللحظة.

وقال بيغر للجزيرة مباشر: “نخطط لزيادة عدد المنظمات التي ندعمها إلى 100 منظمة، بتقديم الدعم والمساندة لها في مجالات التسويق، والاتصالات مع النظام البيئي، والإرشاد، والتطوع، والتمويل”.

وأضاف: “ندعم كذلك مبادرات مختلفة، مثل توسيع نطاق المقاطعة كما فعلنا في تطبيقنا، ونقدم الدعم الإعلامي للرواية الفلسطينية، ونساعد في الترويج للمظاهرات المساندة لفلسطين عبر موقعنا الإلكتروني الذي يتيح خدمة البحث عن المظاهرات في منطقتك ودولتك وحول العالم”.

وتابع بيغر قائلا إن مبادرته تسعى لمعالجة تحيز الذكاء الاصطناعي، وربط “وادي السيليكون” (بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الذي يستضيف كبرى شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم) بالقضية الفلسطينية، من خلال توظيف مبادرين في الشركات الناشئة بوادي السيليكون.

وعن سبب اهتمامه بالقضية الفلسطينية، قال بيغر: “بدأتُ أهتم بفلسطين عندما رأيت ما يحدث في غزة، وفي الوقت نفسه، لاحظتُ الدعم القوي الذي تقدمه الصناعة التكنولوجية لإسرائيل، ومساهمتها في الدعاية الإعلامية الإسرائيلية داخل الولايات المتحدة وتبني روايتها الكاذبة.. في تلك اللحظة فقط أدركتُ أن هذا ليس صوابًا، وأن علينا التحرك لمناصرة المظلومين في غزة وتبني روايتهم”.