سوريا.. اللجنة المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري تكشف طبيعة عملها ومراحله

قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا إن وضع إعلان دستوري، ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، أصبح ضروريا.

وأكدت اللجنة القانونية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الاثنين، أن الإعلان الدستوري لن يكون بديلا عن الدستور الدائم.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر قرارا، أمس الأحد، بتشكيل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية في البلاد، تتضمن 7 أعضاء بينهم امرأتان، وهم: عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضى جلخي وبهية مارديني وأحمد قربي.

وأوضحت اللجنة لوكالة الأنباء السورية أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات.

وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).

وقالت إن الإعلان الدستوري “يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسيا واجتماعيا وسلامة أراضيها”.

وكشفت اللجنة أنها ستتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.

وأكدت اللجنة حرصها على “استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني”.

وأضافت اللجنة “مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة”.

وانعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري يومي 24 و25 فبراير/شباط المنقضي في قصر الشعب الرئاسي بالعاصمة دمشق، بحضور الشرع وبمشاركة شخصيات من مختلف أطياف الشعب السوري، لبحث مستقبل البلاد.

ومن بين نقاط عديدة أقر المؤتمر، حسب بيانه الختامي، الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة.

وهدف مؤتمر الحوار إلى التوافق على خارطة طريق لسوريا، بعد أن بسطت فصائل سيطرتها على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، ما أنهى 61 عاما من حكم حزب البعث و53 عاما من حكم عائلة الأسد.