شهيدان بنيران الاحتلال وسط رفح وإصابات بغارتين على خان يونس (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، باستشهاد الشابين موسى قشطة وخالد الشاعر برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستشهد الشابان داخل مدرسة تابعة لوكالة الأونروا الأممية، مقابل الملعب البلدي وسط مدينة رفح.

إصابات في خان يونس

كما أطلقت مروحية للاحتلال صاروخين صوب موقع في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع؛ مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين.

وكان مراسل الجزيرة مباشر قد أكد إصابة 3 فلسطينيين بغارة إسرائيلية شمال غربي خان يونس، ووثّقت لقطات خاصة من داخل مجمع ناصر الطبي، وصول الجرحى.

وقال المراسل في وقت سابق اليوم إن طائرات الاحتلال المروحية نفّذت غارتين قرب ميناء القرارة شمال غربي خان يونس.

استهداف المواطنين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن آليات الاحتلال فتحت نيرانها بشكل مكثف شرق جباليا في شمال القطاع، وأطلق طيرانه النار في عرض بحر خان يونس، وسط تحليق مكثف لطائرات مروحية في الأجواء الغربية لمدينة رفح.

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب عدة مناطق بشمال وجنوب القطاع، في وقت ما زالت إسرائيل تتنصل فيه من بدء تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد انتهاء سريان المرحلة الأولى مع بداية هذا الأسبوع.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصل إلى مستشفيات القطاع 116 شهيدا، معظمهم جثامين منتشلة، إضافة إلى 490 إصابة.