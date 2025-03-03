عملية حيفا.. كاميرا مراقبة توثق لحظة الهجوم ومقتل المنفذ (شاهد)

أظهرت لقطات مصورة لحظة تنفيذ عملية الطعن في حيفا شمالي إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين بينهم حالات خطرة.

وبيّنت تسجيلات كاميرات المراقبة، المنفّذ وهو يطعن أحد الأشخاص بعدما أسقطه أرضا، وشخصًا آخر يطلق الرصاص على المنفّذ فيقتله، ثم يشاركه آخرون في إطلاق النار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن حادث الطعن وقع في محطة الحافلات المركزية بالقرب من مركز ليف همفراتس التجاري بالمدينة، وإن ثلاثة من المصابين في حالة خطرة.

وأفادت الهيئة بمقتل المنفّذ، وقالت إنه يُدعى “يترو شاهين (20 عامًا)، درزي من شفاعمرو، وهو مواطن إسرائيلي يحمل الجنسية الألمانية ولا يوجد لديه سجل جنائي”، ويُرجّح وصوله إلى مكان الهجوم بالحافلة.

ونقلت عن شهود عيان أن المنفّذ شوهد وهو يسير بجانب شخص آخر يجري البحث عنه. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “المواطن الذي قُتل في حيفا هو الذي أطلق النار على منفذ الهجوم وتم تشخيصه على أنه هو المخرب”.

بدروها، باركت فصائل المقاومة الفلسطينية، عملية الطعن “البطولية” في حيفا، وأكّدت أنها تأتي في سياق “الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة وغزة والقدس”.