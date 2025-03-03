مقتل إسرائيلي وإصابة 4 على الأقل بعملية طعن في حيفا (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين على الأقل جراء عملية طعن في حيفا، اليوم الاثنين.

وقالت هيئة البث الرسمية إن حادث الطعن وقع بالقرب من مركز ليف همفراتس التجاري في المدينة، وإن اثنين من المصابين في حالة خطرة، وواحدا حالته حرجة، ثم أعلنت وفاته لاحقا، وأفادت بـ”تحييد” المنفّذ.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي وفاة شخص يبلغ من العمر 70 عامًا متأثرًا بجروح أصيب بها في الهجوم، وأنه تم نقل 4 مصابين آخرين، بينهم 3 في حالة خطرة، إلى المستشفى.

وأضافت هيئة البث “يجري التحقيق في الاشتباه في أن الرجل البالغ سبعين عامًا قد تعرض لإطلاق نار من قبل أحد حراس الأمن الذي اشتبه في أنه إرهابي”.

נקבע מותו של גבר כבן 70 שנפצע בפיגוע בחיפה, 4 פצועים נוספים בהם 3 במצב קשה פונו לביה"ח@eli_zil — גלצ (@GLZRadio) March 3, 2025

ونقلت عن شهود عيان أن المنفّذ شوهد وهو يسير بجانب شخص آخر يجري البحث عنه، وقالت إن مفوض الشرطة داني ليفي وفريق الشاباك في طريقهم إلى المنطقة.

وقال المتحدث باسم الشرطة أرييه دورون “الحادث لم ينته بعد. تم تحييد أحد المهاجمين، ونحن نجري عمليات مسح لتحديد هوية المتواطئين، وفي النهاية سنعلن انتهاء الحادث”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن “هجوما مشتركًا وقع في محطة الحافلات المركزية في همفراتس، 6 جرحى على الأقل في مكان الحادث، أحدهم في حالة حرجة”.