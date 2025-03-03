سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

مقتل إسرائيلي وإصابة 4 على الأقل بعملية طعن في حيفا (فيديو)

مدة الفيديو 02 دقيقة 47 ثانية 02:47
3/3/2025-|آخر تحديث: 3/3/202512:04 PM (توقيت مكة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين على الأقل جراء عملية طعن في حيفا، اليوم الاثنين.

وقالت هيئة البث الرسمية إن حادث الطعن وقع بالقرب من مركز ليف همفراتس التجاري في المدينة، وإن اثنين من المصابين في حالة خطرة، وواحدا حالته حرجة، ثم أعلنت وفاته لاحقا، وأفادت بـ”تحييد” المنفّذ.

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وأعلن الإسعاف الإسرائيلي وفاة شخص يبلغ من العمر 70 عامًا متأثرًا بجروح أصيب بها في الهجوم، وأنه تم نقل 4 مصابين آخرين، بينهم 3 في حالة خطرة، إلى المستشفى.

وأضافت هيئة البث “يجري التحقيق في الاشتباه في أن الرجل البالغ سبعين عامًا قد تعرض لإطلاق نار من قبل أحد حراس الأمن الذي اشتبه في أنه إرهابي”.

ونقلت عن شهود عيان أن المنفّذ شوهد وهو يسير بجانب شخص آخر يجري البحث عنه، وقالت إن مفوض الشرطة داني ليفي وفريق الشاباك في طريقهم إلى المنطقة.

وقال المتحدث باسم الشرطة أرييه دورون “الحادث لم ينته بعد. تم تحييد أحد المهاجمين، ونحن نجري عمليات مسح لتحديد هوية المتواطئين، وفي النهاية سنعلن انتهاء الحادث”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن “هجوما مشتركًا وقع في محطة الحافلات المركزية في همفراتس، 6 جرحى على الأقل في مكان الحادث، أحدهم في حالة حرجة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلي

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