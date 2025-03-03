مقتل إسرائيلي وإصابة 4 على الأقل بعملية طعن في حيفا والمنفذ “درزي” (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين على الأقل جراء عملية طعن في حيفا، اليوم الاثنين.

وقالت هيئة البث الرسمية إن حادث الطعن وقع في المحطة المركزية بالقرب من مركز ليف همفراتس التجاري بالمدينة، وإن اثنين من المصابين في حالة خطرة، وواحدا حالته حرجة، ثم أعلنت وفاته لاحقا، وأفادت بـ”تحييد” المنفّذ.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي وفاة شخص يبلغ من العمر 70 عامًا متأثرًا بجروح أصيب بها في الهجوم، ونقل 4 مصابين آخرين، بينهم 3 في حالة خطرة، إلى المستشفى.

وأضافت هيئة البث “يجري التحقيق في الاشتباه في أن الرجل البالغ سبعين عامًا قد تعرض لإطلاق نار من قبل أحد حراس الأمن الذي اشتبه في أنه إرهابي”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “المواطن الذي قُتل في حيفا هو الذي أطلق النار على منفذ الهجوم وتم تشخيصه على أنه هو المخرب”.

נקבע מותו של גבר כבן 70 שנפצע בפיגוע בחיפה, 4 פצועים נוספים בהם 3 במצב קשה פונו לביה"ח@eli_zil — גלצ (@GLZRadio) March 3, 2025

المنفذ درزي إسرائيلي يحمل الجنسية الألمانية

وذكرت هيئة البث أن منفذ عملية حيفا يُدعى “يترو شاهين (20 عامًا) درزي من شفاعمرو وهو مواطن إسرائيلي يحمل الجنسية الألمانية ولا يوجد لديه سجل جنائي”، ويُرجّح وصوله إلى مكان الهجوم بالحافلة.

ونقلت عن شهود عيان أن المنفّذ شوهد وهو يسير بجانب شخص آخر يجري البحث عنه، وقالت إن مفوض الشرطة داني ليفي وفريق الشاباك في طريقهم إلى المنطقة.

המחבל בפיגוע בחיפה: יתרו שאהין, אזרח ישראלי בן 20 משפרעם, שהגיע לזירה באוטובוס@_Gitsis_ https://t.co/jrLCRz0L0i — גלצ (@GLZRadio) March 3, 2025

وقال المتحدث باسم الشرطة أرييه دورون إن “الحادث لم ينته بعد. تم تحييد أحد المهاجمين، ونحن نجري عمليات مسح لتحديد هوية المتواطئين، وفي النهاية سنعلن انتهاء الحادث”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن “هجوما مشتركًا وقع في محطة الحافلات المركزية في همفراتس، 6 جرحى على الأقل في مكان الحادث، أحدهم في حالة حرجة”.