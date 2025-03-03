سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

مقتل إسرائيلي وإصابة 4 على الأقل بعملية طعن في حيفا والمنفذ “درزي” (فيديو)

مدة الفيديو 02 دقيقة 47 ثانية 02:47
3/3/2025-|آخر تحديث: 3/3/202501:30 PM (توقيت مكة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين على الأقل جراء عملية طعن في حيفا، اليوم الاثنين.

وقالت هيئة البث الرسمية إن حادث الطعن وقع في المحطة المركزية بالقرب من مركز ليف همفراتس التجاري بالمدينة، وإن اثنين من المصابين في حالة خطرة، وواحدا حالته حرجة، ثم أعلنت وفاته لاحقا، وأفادت بـ”تحييد” المنفّذ.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي وفاة شخص يبلغ من العمر 70 عامًا متأثرًا بجروح أصيب بها في الهجوم، ونقل 4 مصابين آخرين، بينهم 3 في حالة خطرة، إلى المستشفى.

وأضافت هيئة البث “يجري التحقيق في الاشتباه في أن الرجل البالغ سبعين عامًا قد تعرض لإطلاق نار من قبل أحد حراس الأمن الذي اشتبه في أنه إرهابي”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “المواطن الذي قُتل في حيفا هو الذي أطلق النار على منفذ الهجوم وتم تشخيصه على أنه هو المخرب”.

المنفذ درزي إسرائيلي يحمل الجنسية الألمانية

وذكرت هيئة البث أن منفذ عملية حيفا يُدعى “يترو شاهين (20 عامًا) درزي من شفاعمرو وهو مواطن إسرائيلي يحمل الجنسية الألمانية ولا يوجد لديه سجل جنائي”، ويُرجّح وصوله إلى مكان الهجوم بالحافلة.

ونقلت عن شهود عيان أن المنفّذ شوهد وهو يسير بجانب شخص آخر يجري البحث عنه، وقالت إن مفوض الشرطة داني ليفي وفريق الشاباك في طريقهم إلى المنطقة.

وقال المتحدث باسم الشرطة أرييه دورون إن “الحادث لم ينته بعد. تم تحييد أحد المهاجمين، ونحن نجري عمليات مسح لتحديد هوية المتواطئين، وفي النهاية سنعلن انتهاء الحادث”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن “هجوما مشتركًا وقع في محطة الحافلات المركزية في همفراتس، 6 جرحى على الأقل في مكان الحادث، أحدهم في حالة حرجة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلي

إعلان