نائب بالكنيست للجزيرة مباشر: على الحكومة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وإيقاف الحرب (فيديو)

طالب النائب بالكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف، حكومة بلاده بإنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل نهائي وإعادة الأسرى.

وقال كسيف، للجزيرة مباشر “آمل ألا يقوم -رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين- نتنياهو بالعودة للحرب على قطاع غزة مرة أخرى، أتيت من مظاهرة كبيرة في القدس ضد الحكومة تدعوها لاحترام والاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار، والانطلاق قدمًا نحو المرحلة الثانية كما كان ينبغي”.

وأضاف “نبذل جهدنا من أجل أن نمارس الضغوط على الحكومة من أجل ألا تستمر في الانتهاكات ضد الفلسطينيين في غزة، لأن ذلك يمكن أن يتسبب في أذى أيضًا للأسرى الإسرائيليين بالقطاع”، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي العشوائي الذي تسبب خلال العدوان في وفاة عشرات من الأسرى الإسرائيليين.

وأكد كسيف “أن حكومة إسرائيل لا تكترث بحياة الأسرى الإسرائيليين ولا الأسرى الفلسطينيين ناهيك عن الفلسطينيين في غزة“.

وقال كسيف إنه سبق أن توقع أن يخرق نتنياهو الاتفاق ولا يستكمله، وأضاف “لم تكن مفاجأة، حذرنا منذ اليوم الأول من أن نتنياهو بشكل خاص والحكومة بشكل عام تنوي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، لأن هذا يصب في صالحها”.

وعن دعم الإدارة الأمريكية لقرار الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بمنع دخول المساعدات لغزة حتى يجري التفاوض على تمديد المرحلة الأولى، قال كسيف “ترامب ليس شخصًا يمكن توقع أفعاله، ولا يعرف أحد ما الذي يخطط له، قد يتخذ أمرا الآن ويغيره بعد ساعة، لكن في النهاية آمل أن ترامب وإدارته سوف تفهم أن المصلحة الحقيقية للجميع هو السلام”.

وأمس الأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر وقف دخول جميع البضائع إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ومساء أول أمس السبت، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وكان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط المنقضي) مفاوضات مرحلته الثانية، لكن نتنياهو عرقل ذلك، إذ يريد تمديد المرحلة الأولى بهدف إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى في قطاع غزة.