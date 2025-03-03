نتنياهو يشكر ترامب ويحذر من “خطوات” إضافية ضد حماس (فيديو)

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، من اتخاذ المزيد من “الخطوات” إذا واصلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) احتجاز الأسرى الإسرائيليين.

وقال نتنياهو، في رسالة مصورة نشرها على مواقع التواصل، إنه يعلم أن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعمان إسرائيل في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه قبل خطة ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس ترامب، التي تنص على تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين، وبالتزامن مع ذلك يجري التفاوض بشأن وقف دائم للحرب في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو أن حماس رفضت الخطة، وقدمت مقترحا مقابلا، لكنه “مرفوض بالمطلق” بحسب قوله.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الشكر إلى الرئيس ترامب على خطته بشأن قطاع غزة، مؤكدا دعم إسرائيل الكامل لها.

وأشار نتنياهو إلى تصريحه خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بأن ترامب هو “أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض”.

وقال إن ترامب “أظهر ذلك من خلال إرسال كل الذخائر التي سبق أن تمّ تعليقها. بهذه الطريقة هو يعطي إسرائيل الوسائل التي نحتاجها لإنهاء المهمة ضد محور الشر الإيراني”.

وأعلن مكتب نتنياهو، في وقت سابق صباح الأحد، وقف دخول جميع البضائع إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.