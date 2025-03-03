وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح لمصر بانتهاك معاهدة السلام (فيديو)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الاثنين، إن تل أبيب لن تسمح لمصر بما سمّاه “انتهاك معاهدة السلام المُوقعة بين البلدين”.

وجاءت تصريحات كاتس خلال احتفال بالذكرى الـ33 لوفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، الذي وقَّع اتفاقية السلام مع الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات عام 1979.

وقال كاتس “كانت مصر الدولة العربية الأولى التي وقّعت معاهدة مع إسرائيل. وقد كانت الدولة العربية الأقوى والأكبر، وهي على ما يبدو لا تزال على هذا النحو”.

وذكر أن المعاهدة “غيّرت التاريخ. لم تُنهِ جميع التهديدات، لكنها غيّرت الوضع الجيواستراتيجي بالنسبة لإسرائيل. والأمر قائم حتى اليوم”.

واستدرك كاتس “لكننا لن نسمح لهم (المصريين) بانتهاك معاهدة السلام. نحن نتعامل مع الأمر، لكن الاتفاق قائم”.

وأمس الأحد، طالب زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان مصر بفتح معبر رفح والسماح لسكان غزة بالعبور إلى مصر، واستيعاب أغلبية سكان قطاع غزة في سيناء، وتولي السيطرة على القطاع.

وقبل أيام، اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة 15 سنة مقابل شطب ديونها الخارجية.

كما أعرب رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأسبوع المنقضي، عن قلقه مما سمّاه التهديد الأمني من مصر، وقال إنه لا يشكل تهديدا حاليا لتل أبيب، لكن الأمر قد يتغير في لحظة.

وفي 26 مارس/آذار 1979، وقَّعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام عقب اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل لقواتها المسلحة من شبه جزيرة سيناء.​​​​​​​