استشهاد 10 فلسطينيين بقصف الاحتلال منزلا وسط خان يونس (فيديو)

استشهد 10 فلسطينيين جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لشارع الزيني وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بارتفاع حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي إلى 17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت جنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو لحظة قصف قوات الاحتلال منزلا في شارع الزيني وسط خان يونس. كما رصد فيديو آخر وصول شهيدين أحدهما طفل إلى مجمع ناصر.

واستهدفت غارة جوية للاحتلال محيط مسجد الشافعي غربي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 3.

واستشهد 3 بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة مواصي خان يونس.

كما أفاد الدفاع المدني بأن طواقمه تقوم بانتشال شهداء من منزل قرب مدرسة حيفا وسط مدينة خان يونس.

واستشهد 3 جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين خلال تناول الإفطار بشاطئ دير البلح.