الشرع يعلن تشكيل حكومة انتقالية جديدة في سوريا (فيديو)

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء السبت، تشكيل حكومة انتقالية جديدة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار في البلاد بعد عقود من حكم نظام حزب البعث وعائلة الأسد.

ويأتي هذا الإعلان وسط تطلعات محلية ودولية نحو مستقبل أكثر استقرارًا لسوريا، مع وعود بإصلاحات شاملة لمختلف القطاعات الحيوية.

وخلال كلمته التي ألقاها بمناسبة إعلان الحكومة الجديدة، أكد الرئيس الشرع أن “سوريا تشهد اليوم ميلاد مرحلة جديدة”، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الكبرى التي تعترض طريق البلاد.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة، مع الالتزام التام بمكافحة الفساد ومنعه من التغلغل في الأجهزة الحكومية.

كما أعلن الرئيس السوري أن الحكومة ستركز على ضمان حقوق الإنسان، وتحقيق نهضة في قطاع التعليم، إلى جانب دعم المزارعين للحفاظ على الأمن الغذائي.

وأكد الشرع أن إصلاح قطاع الطاقة سيكون من أولويات المرحلة المقبلة لضمان الاستدامة وتوفير الكهرباء للمواطنين على مدار الساعة، على حد وصفه.

وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، شدَّد الشرع على ضرورة إعادة النظر في السياسة الضريبية بحيث تتماشى مع تنمية السوق والتخفيف عن المواطنين.

كما أوضح أن الحكومة ستعمل على دعم العملة الوطنية ومنع التلاعب بأسعار الصرف، في مسعى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

ومن بين الإجراءات الجديدة التي كشف عنها الرئيس السوري، الإعلان عن إنشاء وزارة مختصة بالرياضة والشباب، ستعمل على تطوير قطاع الرياضة وتوفير بيئة مناسبة لدعم الشباب وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.

كما كشف عن تأسيس وزارة للطوارئ والكوارث، بهدف تعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة للأزمات الطبيعية والإنسانية.

ولم تغب التكنولوجيا والتطور الرقمي عن خطط الحكومة الجديدة، إذ أكد الشرع أن البلاد ستولي أهمية كبيرة لتطوير مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الابتكار ودفع عجلة التقدم العلمي.

وبشأن الجانب الأمني، شدَّد الرئيس السوري على ضرورة بناء جيش وطني قوي قادر على حماية البلاد، مع العمل على فرض الأمن في جميع المناطق السورية.

وأكد الشرع أن سوريا ستظل “قلب العروبة ووجهًا مشرقًا للعالم”، متعهدًا بالمضي قدمًا نحو مستقبل مزدهر يعيد إلى البلاد مكانتها في الساحة الدولية.

ويترقب الشارع السوري والمجتمع الدولي أداء الحكومة الجديدة ومدى نجاحها في تنفيذ هذه الإصلاحات الطموحة، وسط تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تواجه البلاد.