العيد في غزة.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر ويقتل أطفالا (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب عدد آخر فجر اليوم الأحد، جراء غارات وعمليات قصف مستمرة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستشهدت الطفلتان شروق ويقين، بعد استهداف اسرائيلي لمنزل المواطن محمود سليمان القهوجي بمدينة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين، وإصابة عدد آخر جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غربي خان يونس.

وقالت المصادر إن الشهداء الأربعة من عائلة واحدة، بينهم نساء. ونقلت فرق الإسعاف جثامين الشهداء، والمصابين إلى مستشفى ناصر بالمدينة.

واستشهد شاب، وأصيب عدد من المواطنين، جراء قصف طائرات الاحتلال 3 مركبات في مناطق متفرقة من حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، فيما أعلنت مصادر طبية عن استشهاد مواطنين، وعدد من المصابين، في استهداف إسرائيلي لمنزل سكني في منطقة الجرن بجباليا شمال قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال عدد من المنازل والمباني السكنية في منطقة أم النصر، شمال قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50 ألفا و277 شهيدا، بالإضافة إلى 114 ألفا و95 مصابا.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس/آذار الجاري، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي. لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، واستمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.