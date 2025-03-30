بعد إعلان الحوثيين قصف مطار بن غوريون.. قتيل وجرحى في غارات أمريكية على صنعاء (فيديو)

قُتل شخص وأصيب 5 بجروح في حصيلة أولية، مساء الأحد، جراء غارات أمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليمنية.

وأفادت قناة المسيرة نقلا عن وزارة الصحة (تابعة للحوثي) في بيان لها عبر منصة (إكس) “شهيد و5 جرحى نتيجة غارات العدوان الأمريكي على منطقة جدر بمديرية بني الحارث شمالي العاصمة صنعاء”.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قالت إن “عدوانا أمريكيا استهدف بـ4 غارات منطقة جدر، بمديرية بني الحارث، شمالي العاصمة صنعاء”.

وبحسب بيان أنيس الأصبحي -متحدث وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)- فإن “الضحايا جلهم من المدنيين في إحصائية غير نهائية”.

وأدان البيان “الجرائم والممارسات الوحشية المستمرة التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية باستهدافها للأعيان المدنية ومجازرها بحق المدنيين الأبرياء”.

وخلال الأيام الماضية، كثفت الولايات المتحدة غاراتها على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بشكل غير مسبوق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ودمار في البنية التحتية بحسب بيانات للجماعة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت جماعة الحوثي أنها “استهدفت مجددا بنجاح مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي، وذلك نصرةً للشعب الفلسطيني”، بينما قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخ أُطلق من اليمن قبل دخوله أجوائها، وذلك عقب دوي صفارات الإنذار في منطقة القدس وتل أبيب الكبرى (وسط)”. ولاحقا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض الصاروخ.

آلاف اليمنيين يتظاهرون عقب صلاة العيد

في السياق، احتشد آلاف اليمنيين عقب صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة تعز (جنوب غرب) الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، احتجاجا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واليمنية، ونددوا باستمرار الحرب وطالبوا بتحرك دولي لوقفها وسرعة استئناف تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين بغزة.

وفي 15 مارس/آذار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـالقضاء على الحوثيين تماما.

بينما ردت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترامب لن يَثنيها عن مواصلة مناصرة غزة حيث استأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الجاري، الحرب على القطاع.