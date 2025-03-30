“دعا الله أن يقهر الكيان الصهيوني”.. هجوم إسرائيلي على أردوغان وتركيا تصف تصريحات ساعر بـ”الوقحة”

أعربت وزارة الخارجية التركية، مساء الأحد، عن رفضها تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن الرئيس رجب طيب أردوغان، ووصفتها بـ”الوقحة”.

وفي بيان لها عبر منصة (إكس) ردا على تدوينة لساعر، قالت الخارجية التركية “نرفض التصريحات الوقحة التي أدلى بها وزير خارجية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو“.

وهاجم ساعر الرئيس التركي ووصفه بـ “الدكتاتور المعادي للسامية”، أمس الأحد.

وأضاف ساعر “أردوغان كشف عن وجهه المعادي للسامية، ويشكل خطرا على المنطقة وشعبه ويجب على حلف الناتو أن يدرك ذلك”.

هجوم ساعر جاء في أعقاب ما نشرته الصحافة الإسرائيلية من تصريحات أردوغان التي قال فيها “نرى ما يحدث في فلسطين، نسأل الله أن يدمر إسرائيل”.

الخارجية التركية تابعت في ردها على ساعر، قائلة إن “المزاعم الواهية التي لا أساس لها من الصحة تعد جزءا من الجهود المبذولة للتستر على الجرائم التي يرتكبها نتنياهو وشركاؤه”.

وشددت في بيانها على أن “هذا الموقف يعمق المخاوف من أن إسرائيل ستسرع من وتيرة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، وأنها ستكثف أنشطتها الرامية إلى زعزعة استقرار دول أخرى في المنطقة”.

وأكد بيان الخارجية التركية أن “حملات الدعاية للمسؤولين الإسرائيليين لن تهز أبداً عزم تركيا على مواصلة كشف الحقائق”.

وأردف البيان “تركيا ستواصل الوقوف والدفاع عن حقوق المدنيين الأبرياء الذين تستهدفهم إسرائيل”.

وصباح الأحد، أدى أردوغان صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد تشاملجه الكبير بمدينة إسطنبول.

وفي كلمة له عقب الصلاة، قال أردوغان بشأن الأوضاع في فلسطين “نرى ما يحدث هناك، وندعو الله أن يقهر الكيان الصهيوني الظالم”، بحسب وكالة الأناضول.

ودعا أردوغان “الجميع إلى الاتحاد والتعاضد في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني”.

بدوره، هاجم بيني غانتس -عضو الائتلاف الحكومي السابق، ورئيس حزب معسكر الدولة- تصريحات من سماه “الديكتاتور أردوغان”، ووصفها بـ”الحقيرة والجنونية التي تثبت مدى توتره بشأن وضعه ومستقبل حكمه- وهو محق في ذلك”.

وأضاف غانتس في تدوينة له عبر منصة (إكس) “حكم أردوغان يشكل خطرا على الشعب التركي والاستقرار الإقليمي والعالم بأسره، ومن الجيد أن ينتهي قريبا”.

ودأب أردوغان على توجيه الانتقادات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال العام المنصرم 2024، وذلك حين قال إن “نتنياهو وحكومته أضافوا أسماءهم إلى جانب المجرمين أمثال هتلر، وموسوليني، وستالين، بوصفهم نازيي عصرنا عبر الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في غزة”.