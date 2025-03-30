غزة.. استشهاد أطفال بملابس العيد جراء قصف الاحتلال لمخيم يؤوي نازحين غرب خان يونس (فيديو)

وصل شهداء من الأطفال إلى مجمع ناصر الطبي بملابس العيد، بعد استهدافهم من قِبل الاحتلال في مخيم يؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد وأصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، منذ فجر اليوم، في سلسلة غارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي ضمن عدوانه المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم 5 أطفال، في الساعات الأولى من فجر اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل وخيمة تؤوي نازحين في بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد طفل آخر جراء قصف الاحتلال أحد المنازل في منطقة الجرن شمالي غزة. كما قصفت قوات الاحتلال بالقذائف المدفعية بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا في جباليا شمالي القطاع، بينما أصيب عدد آخر بقصف طائرة مسيَّرة تجمعا في منطقة خربة العدس شمال رفح.

ومنذ فجر 18 مارس/آذار الجاري، استأنفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، واستمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدَّد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.