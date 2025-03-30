فُقدوا منذ 8 أيام.. “الهلال الأحمر” ينتشل 14 جثمانا برفح بينهم 8 من طواقمه

ارتفع عدد الجثامين المنتشلة من حي تل السلطان في رفح إلى 14 من بينهم 8 مسعفين من طواقمها الذبن تحاصرهم قوات الاحتلال منذ 8 أيام، و5 من طواقم الدفاع المدني، وموظف يتبع لوكالة الأمم المتحدة، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضحت الجمعية اليوم الأحد في بيان أن “طواقمها برفقة طاقم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والصليب الأحمر، والدفاع المدني توجهوا إلى حي تل السلطان للبحث عن الطواقم المفقودة، وانتشل 14 جثمانا حتى اللحظة”، وما زالت الجهود جارية للبحث عن جثامين أخرى.

وكانت جمعية الهلال الأحمر حملّت سلطات الاحتلالفي، في مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم، المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة مسعفيها، مؤكدة أن استهدافهم أثناء تأديتهم مهامهم الإنسانية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لا يمكن اعتباره إلا “جريمة عن سبق الإصرار والترصد” يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني، الذي يلزم قوات الاحتلال باحترام وتسهيل عمل الطواقم الطبية وعدم المساس بحياتهم.

🚨 فجعت جمعية الهلال الأحمر اليوم باستشهاد ثمانية من مسعفيها في رفح استهدفهم جيش الاحتلال خلال تأديتهم لعملهم الإنساني اثناء استجابتهم لنداء لإسعاف الجرحى والمصابين جراء قصف لقوات الاحتلال في منطقة الحشاشين برفح في قطاع غزة.

ولا يزال المسعف التاسع مفقودا ويعتقد انه قد يكون تعرض… pic.twitter.com/x3Nw3n5T45 — PRCS (@PalestineRCS) March 30, 2025

وأضافت الجمعية “تعرض المسعفون للاستهداف أثناء توجههم لتقديم الإسعافات الأولية لعدد من الجرحى جراء القصف في منطقة الحشاشين، ما أدى إلى إصابة بعضهم قبل انقطاع الاتصال بهم منذ نحو أسبوع”.

وأعربت عن صدمتها الشديدة إزاء استمرار الاعتداءات على طواقمها، رغم حملهم شارة الهلال الأحمر المحمية بموجب القوانين الدولية.

وطالبت جمعية الهلال الأحمر “المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير الطاقم المفقود”، داعيًا الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى “اتخاذ خطوات جادة لضمان حماية الطواقم الطبية”.

🚨الهلال الأحمر الفلسطيني يشعر بالصدمة لاستهداف الاحتلال طواقمه في رفح ويطالب الاحتلال بالكشف عن مصيرهم 30 آذار 2025 لليوم الثامن على التوالي، لا يزال مصير تسعة من مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني مجهولا عقب إطلاق النيران بشكل مباشر عليهم من قبل قوات الاحتلال ما أدى الى اصابة عدد… pic.twitter.com/V70MdcIVnp — PRCS (@PalestineRCS) March 30, 2025

وجددت دعوة المجتمع الدولي لـ”الاضطلاع بمسؤولياته القانونية واتخاذ تدابير ملموسة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفرق الطبية والمدنيين الفلسطينيين”، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف 34 مركبة إسعاف، وأخرجها عن الخدمة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.