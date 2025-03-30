سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

فُقدوا منذ 8 أيام.. “الهلال الأحمر” ينتشل 14 جثمانا برفح بينهم 8 من طواقمه

غزة.. "الهلال الأحمر" ينتشل 14 جثمانا برفح بينهم 8 من طواقمه
الاحتلال الإسرائيلي استهدف 34 مركبة إسعاف منذ 7 أكتوبر
30/3/2025-|آخر تحديث: 30/3/202508:12 PM (توقيت مكة)

ارتفع عدد الجثامين المنتشلة من حي تل السلطان في رفح إلى 14 من بينهم 8 مسعفين من طواقمها الذبن تحاصرهم قوات الاحتلال منذ 8 أيام، و5 من طواقم الدفاع المدني، وموظف يتبع لوكالة الأمم المتحدة، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضحت الجمعية اليوم الأحد في بيان أن “طواقمها برفقة طاقم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والصليب الأحمر، والدفاع المدني توجهوا إلى حي تل السلطان للبحث عن الطواقم المفقودة، وانتشل 14 جثمانا حتى اللحظة”، وما زالت الجهود جارية للبحث عن جثامين أخرى.

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وكانت جمعية الهلال الأحمر حملّت سلطات الاحتلالفي، في مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم، المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة مسعفيها، مؤكدة أن استهدافهم أثناء تأديتهم مهامهم الإنسانية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لا يمكن اعتباره إلا “جريمة عن سبق الإصرار والترصد” يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني، الذي يلزم قوات الاحتلال باحترام وتسهيل عمل الطواقم الطبية وعدم المساس بحياتهم.

وأضافت الجمعية “تعرض المسعفون للاستهداف أثناء توجههم لتقديم الإسعافات الأولية لعدد من الجرحى جراء القصف في منطقة الحشاشين، ما أدى إلى إصابة بعضهم قبل انقطاع الاتصال بهم منذ نحو أسبوع”.

وأعربت عن صدمتها الشديدة إزاء استمرار الاعتداءات على طواقمها، رغم حملهم شارة الهلال الأحمر المحمية بموجب القوانين الدولية.

وطالبت جمعية الهلال الأحمر “المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير الطاقم المفقود”، داعيًا الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى “اتخاذ خطوات جادة لضمان حماية الطواقم الطبية”.

وجددت دعوة المجتمع الدولي لـ”الاضطلاع بمسؤولياته القانونية واتخاذ تدابير ملموسة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفرق الطبية والمدنيين الفلسطينيين”، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف 34 مركبة إسعاف، وأخرجها عن الخدمة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر : الجزيرة مباشر

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