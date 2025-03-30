وسط القصف المستمر.. الآلاف في غزة يؤدون صلاة العيد فوق أنقاض المساجد والمنازل وفي مراكز الإيواء (فيديو)

أدى آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، الأحد، صلاة عيد الفطر فوق أنقاض المساجد المدمرة وفي مراكز إيواء وبجانب منازلهم المدمرة، بينما غابت مظاهر الفرح والاحتفال بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يأتي ذلك بينما واصلت إسرائيل، في ساعات فجر الأحد، شن غارات متفرقة على مناطق مختلفة من القطاع، ما أسفر عن شهداء وجرحى.

وأدى الآلاف صلاة العيد فوق أنقاض وركام المساجد والمنازل المدمرة، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق مختلفة.

وأقام الغزيون صلاة العيد ورددوا التكبيرات، وتبادلوا التهاني في هذه الشعيرة المعظمة، رغم الحرب القاسية والظروف المعيشية القاهرة وحالة النزوح التي يعانيها الآلاف في مختلف المناطق.

وفي مدينة غزة، أدى الآلاف صلاة العيد داخل المسجد العمري الكبير في البلدة القديمة، الذي تعرَّض لدمار جزئي بفعل الاستهداف الإسرائيلي خلال الحرب.

وغابت مظاهر الفرح والاحتفال بتوزيع الحلوى وكعك العيد والهدايا على الأطفال أمام المسجد وغيره من مساجد القطاع وفي الساحات العامة كما جرت العادة في الأعياد التي سبقت الحرب.

أما في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فقد أدى الفلسطينيون صلاة العيد داخل أحد مراكز الإيواء في مدرسة تؤوي نازحين من شرق المدينة.

كما اجتمع المئات لأداء صلاة عيد الفطر بين أنقاض المسجد الألباني، مرددين تكبيرات العيد وسط مشاهد الخراب.

وأكد المصلون تمسكهم بالحياة والعبادة رغم القصف والتشريد.

وقال شهود عيان إن صلاة العيد أقيمت على وقع أصوات إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة شرق خان يونس.

وفي المحافظة الوسطى، أدى الآلاف صلاة العيد بجوار أنقاض مسجد القسام في مخيم النصيرات وفي مساجد مدمرة جزئيًّا في أنحاء متفرقة من المحافظة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 14 ألف مفقود.