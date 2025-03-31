أول صلاة عيد في قصر الشعب بعد سقوط نظام الأسد.. وهذا أبرز ما قاله الرئيس الشرع (فيديو)

أدى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الاثنين صلاة عيد الفطر أول مرة في قصر الشعب بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وعقب الصلاة التقى الشرع ممثلي الشعب السوري الذين حضروا الصلاة، وجاؤوا مهنئين بالعيد، وألقى كلمة قال فيها “أمامنا طريق طويل وشاق للإصلاح وجميع مقومات البناء تملكها سوريا اليوم على كل المستويات، وهذا يتطلب أن نعمل سويا نتفق ولا نختلف”.

وأضاف “لأول مرة تجمع كل مكونات الشعب السوري تحت سقف واحد لنثبت للعالم أننا شعب واحد نعمل سويا ضمن خطط استراتيجية موثقة ومحكمة”.

وأشار الشرع إلى هجمات فلول النظام السابق فقال “ما مر هو الأصعب وما بعد سقوط النظام أسهل، وأتباع النظام السابق قالوا (الأسد أو نحرق البلد) وفعلا حاولوا حرق البلد ولكنهم فشلوا في ذلك”.

الشرع يؤدي صلاة #عيد_الفطر لأول مرة في قصر الشعب في #سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد pic.twitter.com/arJEm588Jl — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 31, 2025

“رفضنا المحاصّة في الحكومة”

وبشأن الحكومة السورية الجديدة التي تم الإعلان عن تشكيلها قال الشرع “أعلنا عن حكومة جديدة وسعينا قدر المستطاع لاختيار الأكفاء وراعينا التوسع والانتشار والتنوع ورفضنا المحاصّة وذهبنا إلى المشاركة ولم نستجب لأي حالة من حالات التقسيم السياسي التي تدفع للتعطيل”.

وأضاف “الحكومة همّها بناء الوطن وتقديم خدمات مثلى ستطرق الخدمات باب كل بيت في سوريا والتطوير والتحسين والبناء هدفنا”.

وبشأن مطالبات البعض بالمحاصّة في تشكيل الحكومة قال الشرع “لن نستطيع أن نرضي الجميع الخطوات التي نتخذها لن تحصل على التوافق وهذه هي الحالة الطبيعية، ولكن علينا أن نتوافق على الحد الأدنى قدر المستطاع”.

وأضاف “سوريا ليست سوقا للرغبات ولكنها ميدان للعمل الجاد ورفعة هذا الشعب واستعادة كرامته ورفع مكانة سوريا في العالم”.